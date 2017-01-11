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Владимирская область уменьшает долги за газ

Экономика
Впервые за 10 лет долг не только не вырос, но и уменьшился на 6%
Газ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Газ

Владимир, 11 Января 2017, 17:16 — REGNUM  Долги Владимирской области за газ в 2016 году уменьшились на 6%. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Владимир» Юрий Дубров. Сейчас задолженность составляет 1,6 млрд рублей.

«Долг сократился на 112 миллионов рублей. 6% снижения задолженности — это немного, но факт перелома налицо. Произошел перелом, произошла смена тренда. Область впервые за десять лет снизила задолженность за потребленное топливо», — цитирует Юрия Дуброва портал «ПроВладимир».

Одним из самых проблемных предприятий являются «Александровские коммунальные системы». Сейчас поставщик газа пытается добиться банкротства компании. Также вызывают обеспокоенность долги предприятий, которые обслуживают объекты Министерства обороны в региона.

Полностью погасить задолженность область должна в 2018 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году долги владимирских предприятий за газ выросли примерно на 35%. В началу мая 2016 года общий долг составлял более 2 млрд рублей. Тогда Юрий Дубров предупреждал областное руководство о том, что долги могут сыграть с регионом злую шутку: может остановиться газификация региона. После таких заявлений губернатор Светлана Орлова взяла проблему на личный контроль и понятно намекнула подчиненным, что с долгами нужно расставаться.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Владимирской области потребовала от подчиненных заплатить за газ

Читайте развитие сюжета: Владимирская область газифицирована на 80,3%

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