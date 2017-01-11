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Газпромнефть требует взыскать в северодвинского «Севмаша» 660 млн рублей

Экономика
Иск подан в арбитраж
Правосудие
AJEL
Правосудие

Архангельск, 11 Января 2017, 17:15 — REGNUM  В Арбитражный суд Архангельской области поступил иск компании «Газпром нефть шельф» о взыскании 659 млн рублей с ПО «Севмаш». Об этом пишет портал «Право.ру».

Заявление зарегистрировано накануне, 9 января. Подробности исковых требования пока не раскрываются.

Известно, что в 2013 году «Газпром нефть шельф» приняла в эксплуатацию морскую стационарную платформу «Приразломная» (Печорское море), генподрядчиком которой выступил «ПО «Севмаш».

«Газпром нефть шельф» — «дочернее» предприятие «Газпром нефти», которое занимается освоением морских нефтегазовых месторождений. Сегодня это единственная компания, добывающая нефть на арктическом шельфе России (месторождение «Приразломное» в Печорском море). Приразломное нефтяное месторождение открыто в 1989 году. Оно находится на шельфе Печорского моря, в 60 км от берега (пос. Варандей). Глубина моря в районе месторождения составляет 19−20 м. Приразломное месторождение на сегодняшний день является единственным действующим в России проектом по добыче углеводородов на шельфе Арктики. Основным объектом обустройства месторождения является морская ледостойкая нефтедобывающая платформа «Приразломная».

«Севмаш» входит в структуру «Объединенной судостроительной корпорации». Предприятие располагается в городе Северодвинске (Архангельская область). Оно осуществляет строительство атомных подводных кораблей, дизель-электрических подводных лодок, модернизирует крупные военные корабли, занимается гражданским судостроением, а также выполняет заказы по созданию морской техники и оборудования для нефтегазовой индустрии.

Читайте ранее в этом сюжете: Часть подрядов на платформе «Приразломная» может отойти российским компаниям

Читайте развитие сюжета: Севмаш построит в Арктике "платформу подскока"

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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