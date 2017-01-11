С 1 февраля пенсии в России проиндексируют на 5,4%

Москва, , 17:02 — REGNUM С 1 февраля 2017 года в России будет проведена индексация страховых пенсий на 5,4%, на уровне инфляции 2016 года. Об этом сегодня, 11 января, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, передаёт ТВЦ.

Кроме того, по его словам, с 1 февраля 2017 года на 5,4% будут проиндексированы все социальные выплаты — детские пособия, выплаты ветеранам войны и инвалидам.

Вторая индексация пенсий состоится с 1 апреля. «Она очень небольшая. Общая индексация в 2017 году составит 5,8%», — уточнил Топилин.

Напомним, в январе 2017 года Пенсионным фондом РФ осуществляется единовременная выплата пенсионерам в размере 5 тысяч рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России 4 млн пенсионеров уже получили единовременную выплату. Всего должны получить 5 тысяч рублей около 44 млн пенсионеров.

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