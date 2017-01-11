Десятки управляющих компаний Мурманска уличили в плохой уборке снега

Мурманск, , 17:02 — REGNUM



Десятки управляющих компаний в Мурманской области уличили в ненадлежащем исполнении обязательств по уборке скопления снега и наледи при обслуживании многоквартирных жилых домов, а также социально значимых объектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

«В рамках проверок окружными прокуратурами Мурманска выявлены многочисленные нарушения, связанные с ненадлежащим осуществлением работ по уборке скопления снега и наледи, — отметили в ведомстве. — Бездействие управляющих организаций выявлено прокурорами городов Кандалакша, Апатиты, Североморск, Полярные Зори, Кольского, Печенгского районов, мурманским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах».

Как сообщили в прокуратуре, всего в рамках проверок, проведённых в декабре 2016 года, было внесено 32 представления, в суд общей юрисдикции направлено 1 исковое заявление с требованием устранить выявленные нарушения, в отношении 18 лиц возбуждены административные производства. Кроме того, по 2 материалам, направленным органами прокуратуры в правоохранительные органы, возбуждены уголовные дела.

Напомним, качество уборки после снегопадов, обрушившихся на Мурманскую область в декабре, подверглось критике как со стороны главы регионального правительства, так и общественников.

Тем временем, активисты мурманского отделения ОНФ считают, что существующих в регионе ресурсов недостаточно для обеспечения своевременных мер по приведению территорий в нормативное состояние. Как сообщало ИА REGNUM, общественники повсеместно выявляют факты сужения проезжей части, нагромождения снежных валов во дворах, находят заснеженные и обледенелые лестницы, свисающие с крыш домов огромные сосульки.

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