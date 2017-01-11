Среда, 11 Января 2017 года
18:22:20 МСК

Десятки управляющих компаний Мурманска уличили в плохой уборке снега

Экономика
В отношении 18 лиц возбуждены административные производства, по 2 материалам — уголовные дела
Глубокий снег
Иллюстрация: Pixabay.com
Глубокий снег

Мурманск, 11 Января 2017, 17:02 — REGNUM  

Десятки управляющих компаний в Мурманской области уличили в ненадлежащем исполнении обязательств по уборке скопления снега и наледи при обслуживании многоквартирных жилых домов, а также социально значимых объектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

«В рамках проверок окружными прокуратурами Мурманска выявлены многочисленные нарушения, связанные с ненадлежащим осуществлением работ по уборке скопления снега и наледи, — отметили в ведомстве. — Бездействие управляющих организаций выявлено прокурорами городов Кандалакша, Апатиты, Североморск, Полярные Зори, Кольского, Печенгского районов, мурманским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах».

Как сообщили в прокуратуре, всего в рамках проверок, проведённых в декабре 2016 года, было внесено 32 представления, в суд общей юрисдикции направлено 1 исковое заявление с требованием устранить выявленные нарушения, в отношении 18 лиц возбуждены административные производства. Кроме того, по 2 материалам, направленным органами прокуратуры в правоохранительные органы, возбуждены уголовные дела.

Напомним, качество уборки после снегопадов, обрушившихся на Мурманскую область в декабре, подверглось критике как со стороны главы регионального правительства, так и общественников.

Тем временем, активисты мурманского отделения ОНФ считают, что существующих в регионе ресурсов недостаточно для обеспечения своевременных мер по приведению территорий в нормативное состояние. Как сообщало ИА REGNUM, общественники повсеместно выявляют факты сужения проезжей части, нагромождения снежных валов во дворах, находят заснеженные и обледенелые лестницы, свисающие с крыш домов огромные сосульки.

Читайте ранее в этом сюжете: Общественники раскритиковали качество уборки снега в Мурманске

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Снегопады, метели, снежные бури
Главное сегодня
NB!
11.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 11 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
11.01.17
Правительство может разрешить регистрацию граждан в апартаментах
МоскваРоссия Строительство жилья Общество
NB!
11.01.17
Испанские СМИ: «Путин подсадил Трампа на kompromat»
МадридИспания Выборы в США Политика
NB!
11.01.17
Госдума декриминализирует «шлепки»: авторитет и смена традиций
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
11.01.17
«Стабильность транзита газа из РФ через Украину будет зависеть от морозов»
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
11.01.17
Способны ли АЭС помочь Калининградской области
КалининградРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
11.01.17
Жулдыз Алматбаева«Борьба с терроризмом» за счет населения: о новой регистрации в Казахстане
АстанаКазахстан Миграция, гражданство, паспортизация Общество
NB!
11.01.17
В многоэтажке в Сочи сорвался лифт с детьми
СочиКраснодарский крайРоссия Происшествия в лифтах Происшествия
NB!
11.01.17
Около трети жителей России пострадали от действий кибермошенников — опрос
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Общество
NB!
11.01.17
Станислав ТарасовБлижний Восток: Обама и ЦРУ переводят стрелки друг на друга
МоскваРоссия Пропаганда США Политика
NB!
11.01.17
Станислав СтремидловскийГлава Мальтийского ордена вступил в борьбу с папой Франциском?
ВаллеттаМальта Главное о Ватикане Политика
NB!
11.01.17
Ярославская область на один день отказалась от абортов
ЯрославльРоссия Дискуссия о запрете абортов Общество
NB!
11.01.17
Вооружение ВКС РФ пополнится четырьмя ЗРС С-400 «Триумф»
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Техника
NB!
11.01.17
«Колись, воровка»: инвалид из Кургана жалуется на полицейские побои 
КурганРоссия Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов Происшествия
NB!
11.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 11 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
11.01.17
«Слишком длинный и какое Отечество?» — в ГД предложили подправить гимн РФ
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
11.01.17
В Госдуме предлагают наказывать «золотую молодежь» ссылкой
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
11.01.17
Максим ИсаевFP: Обвинения России – признак наивности и двойных стандартов США
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
11.01.17
Кандидат в госсекретари США Тиллерсон продаст свой пакет акций Яндекса
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
11.01.17
Яков Рудь«Революция достоинства»: украинцев превращают в людей «второго сорта»
КиевУкраина Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия Политика
NB!
11.01.17
Обама назвал свои главные успехи на посту главы США
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
11.01.17
МИД Польши: «Это Москва взорвала памятник убитым СС «Галичина» полякам»
ВаршаваПольша Украина и Польша Политика
ещё главное