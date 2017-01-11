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Туркмения начала взимать с международных перевозчиков $10 за геолокацию

Экономика
Дефицит валютных резервов побуждает туркменских чиновников придумывать новые сборы и платежи
Геолокация
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Геолокация

Ашхабад, 11 Января 2017, 16:48 — REGNUM  Начиная с 1 января 2017 года, Таможенная служба Туркмении ввела в действие систему определения местоположения автотранспортных средств с использованием GPS-геолокации. Об этом сообщает «Логирус» со ссылкой на информацию Министерства международных и внешнеэкономических связей Астраханской области России.

По данным издания, на все машины, осуществляющие международную перевозку грузов через туркменскую территорию, обязаны будут заплатить по $10 (около 600 рублей) за эту ставшую обязательной услугу. Причем иностранные грузоперевозчики должны будут вносить эту сумму именно в долларах США. Едущие без груза фуры также будут оплачивать этот сбор.

Отмечается, что в настоящее время нет никаких данных о том, смогут ли автоперевозчики использовать свои GPS-навигаторы или же туркменские таможенники заставят их приобретать дополнительное оборудование.

ИА REGNUM напоминает, что согласно сообщениям правозащитников, в Туркмении в течение длительного периода времени существует острая нехватка валютных резервов.

Отметим, что в пользу этой версии говорят факты введения туркменскими властями ограничений и новых правил приобретения инвалюты, а также проблемы с доступом к иностранной валюте, возникшие у всех местных компаний, кроме тех, что задействованы на строительстве спортивных объектов для Азиатских спортивных игр — 2017.

Читайте ранее в этом сюжете: В Туркмении введено ограничение на покупку иностранной валюты

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