Доллар укрепляется в преддверии пресс-конференции Дональда Трампа

На пресс-конференции избранный президент должен более подробно рассказать о своей экономической политике

Вашингтон, , 16:37 — REGNUM Американский доллар растет в преддверии пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, на которой он должен более подробно изложить свои взгляды на будущую экономическую политику, сообщает 11 января Reuters.

Призывы Трампа в ходе своей предвыборной кампании сократить налоги и увеличить расходы на инфраструктуру привели к росту акций американских компаний и укреплению доллара, но его протекционистские взгляды заставляют многих инвесторов держаться в стороне от американского рынка.

В рамках политики протекционизма Трамп пообещал ввести высокие тарифы для китайской продукции сразу же после своей инаугурации 20 января.

План высоких заградительных тарифов обсуждается между спикером палаты Представителей Полом Райаном и членами переходной команды Трампа.

Некоторые экономисты предупреждают, что политика протекционизма может задушить международную торговлю и повредить росту мировой экономики.

Все это приковывает к пресс-конференции Трампа, которая состоится 11 января в 11−00 (21−00 мск) по местному времени, острое внимание.

Напомним, избрание 8 ноября на пост президента США республиканца Дональда Трампа, многими экспертами было воспринято как начало мирового поворота в сторону национальных экономик, что создает угрозу для глобального рынка. Среди экономических заявлений Трампа встречались угрозы выйти из таких организаций как ВТО, НАФТА и ТТП.