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Мэр Орла – коммунальщикам: Лед вместе с асфальтом отдирать будете?

Экономика
Глава города раскритиковал качество уборки снега
Наледь на дороге
Markus60138
Наледь на дороге

Орел, 11 Января 2017, 16:22 — REGNUM  Мэр Орла Василий Новиков раскритиковал работу коммунальных служб по уборке улиц города от снега. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горсовета Орла.

Василий Новиков сообщил, что к нему поступает большое количество жалоб горожан на качество уборки снега.

Во время объезда улиц мэр Орла отметил, что на мостах и на перекрестках снег практически не убран, а просто укатан машинами в твердый наст. Такие действия, по мнению Новикова, могут привести к преждевременному износу дорожного покрытия.

«Жалоб на уборку города очень много. Мосты, перекрестки уже укатали — я не знаю, как вы будете этот слой льда отдирать, наверно, вместе с асфальтом», — цитирует мэра «ИнфоОрел».

«В контракте все прописано, — продолжил Новиков. — В том числе и проезды, и дворовые территории должны быть очищены подрядчиком. В приложении к контракту нет улиц Емлютина, Бульвара Молодежи, района Новая Ботаника с ул. Раздольной. Они что? Не убираются? Контракт от 2014 года. Так дело не пойдет. «Крышуете» друг друга? Остаются вопросы очистки остановок, пешеходных переходов».

Вопросы уборки города обсуждались сегодня на рабочем совещании в администрации Орла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации. Сити-менеджер Андрей Усиков призвал коммунальщиков обратить внимание на содержание дворовых территорий.

«Необходимо еще раз обратить внимание на зоны ответственности между хозяйствующими субъектами: кто отвечает за уборку дворовых территорий, кто за проезды к ним, — подчеркнул Андрей Усиков. — Нужно активизировать работу управляющих компаний. От жителей поступает много жалоб именно на содержание дворовых территорий».

Уже в ближайшее время в мэрии состоится совещание с представителями УК и коммунальных служб — к этому времени специалисты администрации должны проинспектировать состояние уборки снега, выявить проблемные места.

Между тем, прогноз погоды легкой жизни коммунальщикам не обещает — по данным Росгидрометеоцентра, в Орле в ближайшие несколько дней ожидается снег.

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