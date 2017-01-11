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В России с начала января инфляция составила 0,3%

Экономика
По данным Росстата
Инфляция
Иллюстрация: Picserver.org
Инфляция

Москва, 11 Января 2017, 16:16 — REGNUM  В России с 1 по 9 января 2017 года индекс потребительских цен составил 100,3% (2016 г.: с начала января — 100,3%, в целом за январь — 101,0%), сообщили в Росстате.

За прошедший период цены на яйца куриные и масло сливочное выросли на 0,5%, рыбу мороженую, молоко, сметану, творог жирный, сыр, рис и водку — на 0,2−0,4%.

Одновременно сахар-песок стал дешевле на 0,5%, масло подсолнечное, крупа гречневая, пшено и соль — на 0,1%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 3,0%, в том числе на свежие огурцы и помидоры — 12,1% и 10,5% соответственно.

На бензин автомобильный цены выросли на 0,1%, на дизельное топливо — на 0,6%.

Проезд в метро стал дороже на 13,1%, трамвае — на 10,1%, троллейбусе и городском муниципальном автобусе — на 9,2% и 6,7% соответственно.

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