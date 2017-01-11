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В Липецкой области новое жилье в 2016 году получили 90 детей-сирот

Экономика
Из регионального бюджета на эти цели направили 46 млн рублей, из федерального – почти 60 млн
Ключи от нового жилья
moritz320
Ключи от нового жилья

Липецк, 11 Января 2017, 16:04 — REGNUM  В Липецкой области более 90 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа получили в 2016 году 93 благоустроенные квартиры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Новое жилье приобрело управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области. На покупку жилых помещений было направлено более 46,1 млн рублей из областного бюджета и около 59,8 млн из федеральной казны.

Всего за время действия областной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» государственной программы «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области» управление ЖКХ региона приобрело 362 квартиры. На эти цели из областного бюджета было выделено около 163,7 млн рублей, из федерального — 246,2 млн.

На протяжении всего срока реализации программы предоставлено 558 квартир по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и лицам из их числа, в том числе 196 квартир построено управлением капитального строительства Липецкой области.

В 2017 году управление жилищно-коммунального хозяйства области планирует обеспечить жильем 88 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На решение этой задачи запланировано выделить 89,1 млн рублей, из них около 40 млн — из регионального бюджета. По мнению главы администрации Липецкой области Олега Королева, невозможно повысить качество жизни без обеспечения всех нуждающихся жильем, и в этом государство должно помочь самым незащищенным слоям населения. «Задача органов власти — обеспечить финансовую доступность жилья, — считает руководитель региона. — Для этого мы будет усиливать областные жилищные программы и, не снижая общих темпов, вводить социальное жилье».

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