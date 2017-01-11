Volkswagen подтвердил согласование с Минюстом США штрафа в $4,3 млрд

Берлин, , 15:58 — REGNUM Немецкий автомобильный концерн Volkswagen AG выплатит американским властям $4,3 миллиардов (около €4,1 млрд), тем самым уладив с Вашингтоном так называемый «дизельный скандал» («дизельгейт»). Соответствующее заявление распространила пресс-службе германского концерна.

«Volkswagen подтверждает, что компания выработала с властями США соглашение, которое предполагает выплату штрафа в размере $4,3 млрд», — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что немецким концерном будут приняты дополнительные меры по усилению контроля над производством в будущем. Автопроизводитель планирует создать специальную должность независимого наблюдателя на ближайшие три года.

Кроме того, немецкий концерн намерен признать вину по ряду положений американского уголовного законодательства. В итоге на этой основе с учётом обстоятельств дела будут взыскиваться штрафы.

Напомним, в США Volkswagen обвиняется в нарушениях, связанных с соблюдением экологических нормативов. Согласно данным американских ведомств, на дизельных автомобилях Volkswagen было установлено программное обеспечение, целенаправленно занижающее в десятки раз показатели выбросов в атмосферу вредных веществ.

После выявленных нарушений руководство немецкого концерна признало факт нарушения при продажах автомобилей в США и европейских странах. Вашингтон потребовал у автопроизводителя отозвать 482 тысячи легковых автомобилей марок Volkswagen и Audi, проданных в США в 2009—2015 годах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 января в США арестовали бывшего менеджера Volkswagen AG. Власти США обвинили Оливера Шмидта в причастности к сговору с целью обмана.

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