Среда, 11 Января 2017 года
18:35:59 МСК

В Таджикистане вновь повышается стоимость звонков в Россию

Экономика
На этот раз подорожание связано с запуском Единого коммутационного центра
Сотовая связь
Иллюстрация: Susanin.udm.ru
Сотовая связь

Душанбе, 11 Января 2017, 15:57 — REGNUM  Звонки из Таджикистана в Россию со всех мобильных операторов с 20 января подорожают на 20%. Об этом сегодня, 11 января, пишет «Азия-Плюс».

Стоимость минуты разговора составит 1,2 сомони (9,1 рубля) с учетом НДС и акцизного налога. Причиной повышения тарифов операторы мобильной связи называют установление фиксированной стоимости каждой минуты исходящего международного звонка через Единый коммутационный центр (ЕКЦ) Таджикистана.

«Распоряжениями Антимонопольной службы при правительстве Республики Таджикистан за номерами 54 и 100, к установленной минимальной стоимости одной минуты звонка в Российскую Федерацию, дополнительно введена фиксированная стоимость каждой минуты исходящего международного звонка через Единый коммутационный центр», — говорится на сайте «Мегафон Таджикистан».

Аналогичные сообщения также распространили пресс-службы других мобильных операторов.

Последний раз звонки в Россию на 45% подорожали в октябре 2016 года. Тогда официальной причиной пересмотра тарифов назвали изменение курса валют.

Напомним, что Единый коммутационный центр при государственном телекоммуникационном операторе ОАО «Таджиктелеком» начал функционировать в ноябре 2016 года. Таджикские власти объясняют необходимость его создания требованиями безопасности страны, «чтобы электрическая связь не была использована со стороны террористических и экстремистских организаций». По сути, теперь все операторы мобильной связи и интернет-провайдеры обязаны обеспечивать государству возможность контролировать все виды связи и отключать отдельных пользователей или провайдеров.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сотовая связь
Главное сегодня
NB!
11.01.17
Госдума ужесточит наказание для педофилов
МоскваРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Общество
NB!
11.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 11 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
11.01.17
Правительство может разрешить регистрацию граждан в апартаментах
МоскваРоссия Строительство жилья Общество
NB!
11.01.17
Испанские СМИ: «Путин подсадил Трампа на kompromat»
МадридИспания Выборы в США Политика
NB!
11.01.17
Госдума декриминализирует «шлепки»: авторитет и смена традиций
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
11.01.17
«Стабильность транзита газа из РФ через Украину будет зависеть от морозов»
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
11.01.17
Григорий АнисонянТигран Саркисян: Снятие барьеров упрощает бизнес
ЕреванАрмения Евразийский экономический союз Экономика
NB!
11.01.17
Жулдыз Алматбаева«Борьба с терроризмом» за счет населения: о новой регистрации в Казахстане
АстанаКазахстан Миграция, гражданство, паспортизация Общество
NB!
11.01.17
В многоэтажке в Сочи сорвался лифт с детьми
СочиКраснодарский крайРоссия Происшествия в лифтах Происшествия
NB!
11.01.17
Около трети жителей России пострадали от действий кибермошенников — опрос
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Общество
NB!
11.01.17
Станислав ТарасовБлижний Восток: Обама и ЦРУ переводят стрелки друг на друга
МоскваРоссия Пропаганда США Политика
NB!
11.01.17
Станислав СтремидловскийГлава Мальтийского ордена вступил в борьбу с папой Франциском?
ВаллеттаМальта Главное о Ватикане Политика
NB!
11.01.17
Геннадий Зюганов призвал признать ЛНР и ДНР
МоскваРоссия Государственное строительство в республиках Донбасса Политика
NB!
11.01.17
Вооружение ВКС РФ пополнится четырьмя ЗРС С-400 «Триумф»
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Техника
NB!
11.01.17
«Колись, воровка»: инвалид из Кургана жалуется на полицейские побои 
КурганРоссия Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов Происшествия
NB!
11.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 11 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
11.01.17
«Слишком длинный и какое Отечество?» — в ГД предложили подправить гимн РФ
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
11.01.17
В Госдуме предлагают наказывать «золотую молодежь» ссылкой
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
11.01.17
Противно смотреть — Жириновский о новогодних шоу
МоскваРоссия Новый год Культура
NB!
11.01.17
Кандидат в госсекретари США Тиллерсон продаст свой пакет акций Яндекса
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
11.01.17
Яков Рудь«Революция достоинства»: украинцев превращают в людей «второго сорта»
КиевУкраина Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия Политика
NB!
11.01.17
Обама назвал свои главные успехи на посту главы США
ВашингтонСША Выборы в США Политика
ещё главное