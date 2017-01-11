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Изъятые в Оренбурге санкционные продукты переработали в биогаз

Экономика
В первой декаде января в областном центре выявлено около 3 центнеров запрещенных к ввозу в Россию овощей
Продукты
Иллюстрация: Ponchikov.net
Продукты

Оренбург, 11 Января 2017, 15:55 — REGNUM  В городах Оренбурге и Орске Оренбургской области за 10 дней 2017 года выявлено пять партий подкарантинной продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию, общим весом 561 кг. Изъяты и утилизированы томаты, перец, яблоки, попавшие на территорию Оренбуржья из Польши и Турции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону.

На продукцию не были представлены фитосанитарные и другие товаросопроводительные документы. Подтверждением того, что ввезенная продукция произведена в Турции и Польше являлись этикетки и маркировка на упаковке с указанием страны происхождения. Кроме того, информация на этикетках указывала на то, что получателем является Белоруссия.

Если в Орске санкционное продовольствие уничтожили на полигоне ТЮО, то в Оренбурге запрещенные овощи пустили на благое дело. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления Россельхознадзора по региону Микаелян Офелия, 2,83 центнера помидоров, перца и кабачков переданы ООО «Комплексные системы утилизации», где переработаны в биогаз. Таким образом, изъятые овощи и фрукты становятся источниками альтернативной энергии.

Читайте ранее в этом сюжете: Оренбургский опыт: санкционные продукты идут на топливо для автомобилей

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