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Услугами липецкого аэропорта в 2016 году воспользовались 57 тысяч человек

Экономика
В 2017 году должна завершиться очередная реконструкция воздушного порта
Липецкий аэропорт
Иллюстрация: Admlip.ru
Липецкий аэропорт

Липецк, 11 Января 2017, 15:54 — REGNUM  Международный аэропорт «Липецк» в 2016 году увеличил количество выполненных рейсов и перевезенных пассажиров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, по сравнению с 2015 годом общее количество рейсов возросло на 11% и достигло 1645. Перелеты совершили 57 тысяч пассажиров — на семь тысяч больше, чем годом ранее.

План по регулярным рейсам был перевыполнен на 10%. Больше всего полетов выполнено по маршруту «Липецк — Москва — Липецк». В столичный аэропорт «Домодедово» выполнено более 550 рейсов, перевезено 35 тысяч пассажиров. Самолеты в Москву летают два раза в день шесть дней в неделю.

В Санкт-Петербург из Липецка в 2016 году воздушным путем перевезено восемь тысяч человек — почти на треть больше, чем годом ранее. Количество рейсов возросло на 18%. Популярностью пользовались рейсы из Липецка в Сочи: выполнено 130 рейсов (79 — в 2015 году), перевезено 6,8 тыс. пассажиров — на 80% больше, чем годом ранее. В 2016 году был открыт новый маршрут — в Екатеринбург, куда выполнено 72 рейса. Также липчане летали в Ростов-на-Дону, Кострому и Анапу.

Востребованными также были чартерные полеты. Их количество увеличилось до 660, на 30% возрос пассажиропоток. В европейские страны из международного аэропорта «Липецк» совершено 16 авиарейсов.

Областные власти совместно с федеральным центром продолжают модернизацию аэропорта. С 2016 года ведутся работы по удлинению взлетно-посадочной полосы до 2800 метров, которые планируется завершить в середине 2017 года. «Наличие аэропорта — большое преимущество для инвестиционной привлекательности Липецкой области, которая уверенно развивает экономику, расширяет особые экономические зоны, создает туристическую инфраструктуру», — подчеркивает глава региона Олег Королев.

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