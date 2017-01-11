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В РФ впервые появится продукция, прошедшая электронную сертификацию

Экономика
На всю продукцию животного происхождения ветеринарные сертификаты будут оформляться только в электронном виде с 1 января 2018 года
Электронная сертификация
Иллюстрация: Factorydirectcraft.com
Электронная сертификация

Москва, 11 Января 2017, 15:51 — REGNUM  До конца января 2017 года первая партия рыбной продукции с сертификатами, оформленными в электронном виде, появится на полках нескольких московских магазинов.

С 10 января вступил в силу приказ Минсельхоза России, который отменяет действие Правил оформления ветеринарных сопроводительных документов, и вводит в действие новый порядок оформления ветеринарных сертификатов в электронном виде на безвозмездной основе.

Оператор новой системы — Россельхознадзор получает право регистрировать в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии сотрудников компаний, которые используя личный кабинет в системе, смогут самостоятельно осуществлять электронную сертификацию продукции животного происхождения.

Всем желающим безвозмездно предоставляется доступ к информации, содержащейся в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии в форме открытых данных.

С 1 января 2018 года на всю продукцию животного происхождения ветеринарные сертификаты будут оформляться только в электронном виде.

Как сообщает ИА REGNUM, ранее в России действовала бумажная ветеринарная сертификация. По факту это просто осмотр документов и простая проверка продукции на безопасность и пригодность для употребленения. Россельхознадзор уже давно хотел заменить такую сертификацию на более современную электронную. Для этого будет использовано веб-приложение ГИС «Меркурий». Его можно будет открыть прямо в браузере и вписать все необходимые данные о товаре, чтобы получить сертификат.

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