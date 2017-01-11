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Nord Stream-2 ждет одобрения Германии, Финляндии и Дании

Экономика
Nord Stream 2 AG надеется получить все разрешения до конца 2017 года

Берн, 11 Января 2017, 16:03 — REGNUM  Реализация проекта строительства магистрального газопровода «Северный поток-2» идет полным ходом. В первом квартале 2017 года компания Nord Stream 2 AG, созданная для проектирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода, намерена подать заявки на разрешение проведения строительных работ в экономических зонах Финляндии, Дании и Германии. Об этом сегодня, 11 января, сообщили в пресс-службе компании.

На сегодня в финских и немецких складских терминалах имеется 25% труб первой нитки газопровода для начала их бетонирования. Отмечается, что нанесение утяжеляющего бетонного покрытия начнется в феврале текущего года.

В декабре власти шведского острова Готланда отказали компании Nord Stream 2 AG в аренде порта в Слите для работ по строительству газопровода «Северный поток-2». Поэтому сейчас Nord Stream 2 AG на внутреннем уровне уже обсуждает другие варианты и предложения от портов в Балтийском море.

ИА REGNUM ранее писало о том, что в середине сентября прошлого года компания начала процесс согласования строительства «Северного потока-2», идущего из России в Германию по дну Балтийского моря, с пятью странами — Россией, Германией, Швецией, Финляндией и Данией.

Швеция. Она изначально отвечала уклончиво, говоря, что ей не нравится проект, однако заявку она при поступлении рассмотрит. Однако в середине декабря глава МИД и глава Минобороны Швеции провели консультацию с регионами по поводу строительства «Северного потока-2». Тогда глава МИД Швеции Маргот Валльстрём и министр обороны страны Петер Хультквист заявили, что газопровод может идти вразрез с военно-политическими интересами Швеции, но препятствовать ему Стокгольм не может, это решение должны принять сами региональные власти, которые могут быть задействованы при создании «Северного потока-2».

Петер Хультквист заявлял: «Согласно сделанным оценкам, использование портов оказывает негативное влияние на шведские военно-политические интересы. И мы проинформировали местные власти об этом».

Планировалось, что при строительстве газопровода будут задействованы четыре шведских порта, а именно, на острове Готланд и в городе Карлсхамн на юге. В целом в Швеции изначально к проекту относились неоднозначно. Если местные власти рассчитывали на «Северный поток-2» с целью создания рабочих мест и поступления дополнительных средств в казну, то консервативные оппозиционные парламентские партии, напротив, были настроены критично. И до декабря конкретной позиции по этому вопросу выработано не было. Но через пару дней после встречи глав МИД и Минобороны Швеции с региональными властями остров Готлан, ранее планировавший одобрить проект, отказал компании Nord Stream 2 AG в аренде порта в Слите для работ по строительству газопровода.

Финляндия. После подачи заявки в начале декабря 2016 года Финляндия дало условное разрешение на проведение необходимых исследовательских работ на маршруте газопровода «Северный поток-2». Об этом заявлял премьер-министр страны Юха Сипиля. Поэтому с этим регионом все может пройти без особых проблем.

Дания. Менее чем через неделю после отказа шведских властей Nord Stream 2 AG Дания заявила, что хочет наладить тесное сотрудничество с компаний, ведущей реализацию «Северного потока-2». Власти города Рённе на острове Борнхольм выразили заинтересованность в том, чтобы предоставить свою гавань для нужд строительства магистрального газопровода. Как отмечали местные СМИ, власти датского порта уверены, что у них может сложится очень хорошее сотрудничество.

Читайте подробнее: СМИ: Nord Stream-2 может пройти через датский остров Борнхольм

Что касается Германии, то решение о создании газопровода «Северный поток-2» основывается на успешном опыте строительства и эксплуатации газопровода «Северный поток». Газопровод выйдет на территории Германии в районе Грайфсвальда, недалеко от точки выхода первого трубопровода. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не раз выступала с защитой «Северного потока-2», объясняя, что проект очень выгоден с экономической точки зрения. Немецкая компания Wintershall заинтересована в участии в проекте нового газопровода, такую же позицию озвучивал и ряд других местных организаций.

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В то же время против строительства нового газопровода из России в Германию выступают ряд других стран. Это Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Эстония, Латвия и Литва. По мнению противников «Северного потока-2», он может нести риски для энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе и, кроме того, значительным образом повлияет на развитие рынка газа и модель транзита газа в регионе, в первую очередь, это касается транзитного маршрута через территорию Украины».

В начале декабря президент России Владимир Путин, общаясь с рабочими завода «Этерно», выпускающего детали для трубопроводов, заявил, что аргумент об увеличении энергетической зависимости от России за счет нового газопровода является «глупым абсолютно, никчемным». Поскольку трубный газ рассчитан на конкретного получателя, и Россия таким образом тоже попадает в зависимость.

Напомним, Nord Stream 2 планирует получить все разрешения на строительство до конца 2017 года — начала 2018 года, чтобы начать строительство в апреле 2018 года. Закончить создание и запустить «Северный поток-2» компания собирается в 2019 году.

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