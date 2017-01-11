В 2016 году объем экспорта лесоматериалов в Алтайском крае снизился на 19%

Барнаул, , 09:58 — REGNUM Алтайский край сократил экспорт лесоматериалов: по итогам 2016 года (в сравнении с предыдущим периодом) объем упал на 19%. Такие данные сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба Алтайской таможни. Всего в прошлом году регион экспортировал 727 тысяч кубометров. Древесину поставляли в Узбекистан (35,7%), Афганистан (34%) и Китай (20,9%) — на их долю вместе пришлось 90,6% стоимостного объема экспорта лесоматериалов.

«Что касается структуры экспорта лесоматериалов, отрадно заметить, что 97 процентов — это обработанная древесина, пиломатериалы, и тенденция по сокращению вывоза круглого леса сохраняется», — пояснили таможенники.

Вместе с тем, экспорт лесоматериалов в регионе деятельности Алтайской таможни занимает значительную часть среди всех экспортируемых товаров: в 2016 году этот показатель составил 17,6% от стоимости всех экспортируемых товаров. Объем экспортируемых лесоматериалов составил 727 тысяч кубометров, что на 19% (на 171 тысячу кубометров) меньше, чем в 2015 году.

Статистическая стоимость экспортируемых лесоматериалов составила 64,8 миллиона долларов США, что меньше показателя 2015 года на 11,5% (на 8,4 миллионов долларов). Вес вывезенных лесоматериалов за отчетный период составил 445 тысяч тонн, что на 16% (на 85 тысяч тонн) меньше, чем в прошлом году.

Что касается нелегального экспорта, то, как уже сообщало ИА REGNUM, в конце прошлого года в алтайском селе Новозыряново провели обыски по делу «черных лесорубов». Речь идет о главе села, который, пользуясь служебным положением, организовал семейный бизнес. Под предлогом заготовки дров для односельчан, деревья в Тягунском лесничестве буквально «выкашивали».

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Только 2015 году лесниками обнаружено 5 перерубленных участков. Заготовленную древесину сбывали в Заринске, на китайское ООО «Шень-Лун».

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