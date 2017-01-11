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В 2016 году алтайский малый бизнес получил 30 млн руб господдержки

Экономика
Более 100 проектов предпринимателей Алтайского края поддержаны с привлечением средств трех бюджетов
Малый бизнес на Алтае. Аграрный сектор
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Малый бизнес на Алтае. Аграрный сектор

Барнаул, 11 Января 2017, 08:41 — REGNUM  В 2016 году адресную поддержку за счет средств муниципального, краевого и федерального бюджетов получили более сотни компаний представителей малого и среднего бизнеса, расположенных в 39 муниципальных образований края. Объем этой поддержки составил 30 млн. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

«Государственная поддержка предоставляется по итогам конкурсных отборов с учетом соответствия заявленных проектов предпринимателей приоритетам социально-экономического развития каждой конкретной территории региона. В частности, приоритетные виды деятельности обозначены в Картах бизнеса, которые сформированы для всех муниципальных образований края. Они ежегодно актуализируются», — подчеркнули чиновники.

Известно, что в 2016 году за счет софинансирования муниципальных программ поддержки бизнеса были поддержаны проекты предпринимателей по переработке сельхозпродукции, производству строительных материалов, в сфере платных услуг населению и туризма.

Напомним, софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства из краевого и федерального бюджетов осуществляется в Алтайском крае с 2010 года. Этот механизм помогает администрациям территорий края привлечь значительные объемы бюджетных средств на оказание адресной поддержки социально-значимым и приоритетным проектам предпринимателей.

По данным управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, за шесть последних лет на малых предприятиях территорий края, получивших субсидии краевого и федерального бюджетов на поддержку предпринимательства, создано более 400 новых рабочих мест и сохранено почти 2000 действующих рабочих мест.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году программы льготного кредитования помогли субъектам алтайского бизнеса привлечь свыше 1 млрд рублей кредитных средств. Деньги предприниматели направляют как на пополнение оборотных средств предприятий, так и на реализацию инвестиционных проектов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае малый бизнес получает кредиты по льготным ставкам

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