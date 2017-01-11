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В Бийске на оборонном предприятии установят «Град»

Экономика
Советская система реактивного залпового огня появится на проходной «Сибприбормаша» накануне годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне
Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»
Иллюстрация: Сайт объединения «Сибприбормаш»
Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Барнаул, 11 Января 2017, 07:42 — REGNUM  Бийское оборонное предприятие «Сибприбормаш» получило долгожданный подарок из Тулы: боевую машину БМ-21 подарил генеральный конструктор «Сплава» Герой России Николай Макаровец, — передает корреспондент ИА REGNUM.

Основной продукцией, ради которой и создавался в свое время Бийский механический завод, были комплектующие изделия для советских реактивных систем залпового огня — детища тульского НПО «Сплав». Конфликт на острове Даманском, где впервые в боевых условиях было применено это грозное оружие, показал не только его высокую эффективность, но и «необходимость наращивания производства такого вооружения». Это, в частности, отмечал заместитель министра машиностроения СССР В. И. Николаев в фильме, подготовленном к 45-летию выпуска первой установочной партии спецпродукции (на мехзаводе это произошло 5 августа 1971 года)», — пояснили сотрудники «Сибприбормаша».

«Град» напомнит о славной истории механического завода, 34 года назад вошедшего в состав «Сибприбормаша». После реставрационных работ, когда установке вернут первозданный облик, она займет свое место у центральной проходной предприятия. По словам генерального директора объединения Александра Черемисина, произойдет это накануне очередной годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

Напомним, РСЗО БМ-21 «Град» предназначена для уничтожения и подавления живой силы и боевой техники противника в районах сосредоточения. «Град» представляет собой мобильный комплекс на шасси автомобиля «Урал», на котором смонтированы направляющие с 40 ракетами калибра 122 мм, прицельные приспособления, подъемный и поворотный механизмы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», принятая на вооружение в 1963 году, будет использоваться в армии России еще 10−15 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Реактивная система «Град» прослужит в армии России еще 10-15 лет

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