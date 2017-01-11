Аэропорт Барнаула: воздушные ворота Алтайского края под контролем

Барнаул, , 13:33 — REGNUM Руководство аэропорта «Барнаул» им. Германа Титова отмечает, что не допустит ситуаций, подобных тем, что произошли недавно в калининградском аэропорту «Храброво». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый заместитель генерального директора ОАО «Авиапредприятие «Алтай» Виктор Пацар.

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«Я сегодня дал поручение посмотреть, в каком состоянии, где и что у нас находится из того имущества, которое может применяться при выполнении аварийно-спасательных работ. Мы годами собирали это имущество, и в принципе у нас на сегодняшний день есть все необходимое: оно находится на хранении в наших ангарах, на наших территориях, на наших площадках. Все имущество — начиная от спецформы для тех, кто будет принимать участие в операции (в зависимости от времени года и погодных условий) и заканчивая спецтехникой — наше. Наименований очень много. Также мы ежегодно проводим тренировки по выполнению работ в этом направлении. Поэтому я считаю, что если в нашем аэропорту, не дай Боже, приключится подобное событие, то, имея то имущество, которое нам положено иметь, плюс наше аварийно-спасательное формирование, плюс в этом случае в обязательном порядке будем принимать спасателей от МЧС, у нас такой ситуации можно в принципе не прогнозировать. По этому поводу я спокоен», — заявил Виктор Пацар.

Он пояснил также, что учения, на которых отрабатывают внештатные ситуации, происходят ежегодно, — обычно осенью. А сценарий каждый раз разрабатывается новый.

«Есть у нас самолет, списанный давным-давно. Он на нашей площадке уже 20 лет находится как учебный экспонат для проведения аварийно-спасательных работ. Мы и тушение вокруг него организовываем, и эвакуацию. Все сценарии расписаны — кто и чем должен заниматься. Есть имущество для того, чтобы справиться с такой ситуацией, которая, к примеру, в Калининграде была. Мы ее отрабатывали: если передняя стойка подломилась, то что нужно подвести под самолет для того, чтобы поднять его на определенную высоту? Подвести под него трал или передняя стойка будет работать?» — подчеркнул Виктор Пацар.

Кстати, одно из зрелищных учений, на которые приглашали представителей СМИ, сотрудники барнаульского аэропорта проводили в 2015 году совместно с ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

«При получении сообщения о предстоящей аварийной посадке и по согласованию действий с командиром воздушного судна руководитель полетов объявил сигнал «Тревога» с одновременным вызовом всех взаимодействующих сил и средств, согласно плану взаимодействия. А привлечены на учения были буквально все оперативные службы города: пожарные и спасатели, полицейские, медицинские работники. Руководитель аварийно-спасательных работ аэропорта установил на исходные позиции вдоль взлетно-посадочной полосы пожарные автомобили, технику и личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований», — информировала пресс-служба ведомства.

Дальнейшие действия учений координировали прибывший на место учения начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Алтайскому краю совместно с руководителем аварийно-спасательных работ. Они провели оценку обстановки и определили два этапа ликвидации последствий аварийной ситуации.

«На первом этапе необходимо было покрыть взлетно-посадочную полосу слоем воздушно-механической пены для облегчения аварийной посадки воздушного судна и недопущению возгорания. В течение 5 минут два аэродромных пожарных автомобиля на взлетно-посадочной полосе нанесли пенную полосу длиной около 800 метров. После условной посадки, когда воздушное судно остановилось за пределами взлетно-посадочной полосы на грунтовом покрытии, пожарные аэропорта и МЧС России немедленно приступили к тушению и охлаждению носовой части, топливных баков воздушного судна. Незамедлительно была начата эвакуация пассажиров и экипажа из воздушного судна, доставка и сопровождение их из опасной зоны», — поясняли алтайские спасатели.

Кстати, по окончании учений начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин объявил, что мероприятие прошло успешно. «Все задействованные структуры справились со своей задачей. И что очень важно — было еще раз проверено умение работать одной слаженной командой при ликвидации такого рода происшествий», — отмечал главный алтайский спасатель.

Комментировать действия коллег в калининградском случае заместитель генерального директора ОАО «Авиапредприятие «Алтай» Виктор Пацар по понятным причинам не стал.

«Как и вы, знаю о случившемся только из новостей. Раз пишут, что сутки пытались убрать последствия происшествия, — значит, чего-то у них не было — военные помогали. Для того чтобы справиться с проблемой, нужна подготовка и подготовленный персонал, это первое, и средства для проведения эвакуации воздушного судна, не способного двигаться самостоятельно», — отмечает Виктор Пацар.

В интервью корреспонденту ИА REGNUM он признался, что со дня на день ожидает телеграмму от надзорного органа. «Будем отчитываться, что у нас есть в наличии. В предчувствии такого события я такие документы уже сегодня собрал и буду готов представить пояснительную записку», — отметил он.

Говоря о ее содержании, Виктор Пацар не стал скрывать наличие дефицита гостиничных номеров в аэропорту гостиницы.

«Чтобы не говорили потом, что я приукрасил: количество мест в гостинице у нас, да, ограничено. Но у нас есть договоры с гостиницами нашего города. При задержках рейсов, к примеру, 100 человек надо где-то разместить? Ну 20−30 человек мы у себя разместим, а остальных мы везем в город. У нас есть договорные отношения: по звонку нас там принимают, по факту выставляют счет, мы это дело проплачиваем. Если своего транспорта у нас недостаточно для того, чтобы такую массу пассажиров перевезти, к примеру, мы тоже работаем с городскими перевозчиками, которые нам оказывают эти услуги, а мы далее их оплачиваем. А по другим направлениям, да, есть аварийно-спасательные формирования. Они состоят из наших специалистов, которые проходят подготовку и тренировки, техника наша, спасательное имущество — наше. На этот счет я спокоен», — заключил Виктор Пацар.

Справка:

Международный аэропорт «Барнаул» подчинен Западно-Сибирскому межрегиональному территориальному управлению воздушного транспорта Росавиации. Работает круглосуточно. Принимает самолеты Ан-12, — 24, — 26, — 28, — 30, — 32, — 72, — 74, — 124, — 148; ИЛ-18, — 62, — 76, — 86, — 96; ТУ-134 ,-154, — 204, — 214; Як-40, — 42; RRJ-95; А-310, — 319, — 320, — 321; Б-737, — 747, — 757, — 767; CRJ-100/200, ATR-42, — 72, Бае-125 и ВС кл. ниже, а также вертолеты всех типов. Класс взлетно-посадочной полосы — «В». Размеры — 2850×50. Покрытие — цементобетон, усиленный асфальтобетоном. Эксплуатацией и обслуживанием занимается ОАО «Авиапредприятие «Алтай», контрольный пакет акций (52%) которого принадлежит администрации Алтайского края.

Развитие аэропорта «Барнаул» начинается 27 октября 1937 года, когда в Барнауле, столице только что образовавшегося Алтайского края, было создано авиаподразделение — авиационное звено самолетов По-2. Статус международного получен в 1995 году. В 2001 году установлена радиомаячная система посадки ВС со второго направления ИВПП (59 градусов).

17 июня 2002 года получен комплексный сертификат Барнаульского аэропорта.

Начиная с 2004 года осуществляется прием воздушного судна А-310.

27 мая 2010 года на сессии Алтайского краевого Законодательного собрания было принято Постановление о присвоении аэропорту «Барнаул» имени Германа Степановича Титова.

В настоящее время в структуру ОАО «Авиапредприятие «Алтай» входит аэропорт «Барнаул»: взлетно-посадочная полоса, аэровокзал, гостиница, служба ГСМ, комплекс зданий и сооружений технического назначения — как единый аэропортовый комплекс.

ОАО «Авиапредприятие «Алтай» занимается организацией выполнения любых чартерных пассажирских и грузовых рейсов, обработкой и отправкой грузов в различных направлениях, продажей авиа-, авто‑ и железнодорожных билетов на все направления, оптовой и розничной продажей ГСМ и другими услугами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, калининградский аэропорт был закрыт 4 января из-за внештатной ситуации: невозможно было использовать взлетно-посадочную полосу, поскольку она была заблокирована выкатившимся за пределы бетонки самолетом «Аэрофлота». Самолет же выкатился, потому что у него подломилась передняя стойка шасси.

Жёсткую посадку самолёта можно было бы рассматривать как единичный эпизод, но следом вскрылась череда «форс-мажоров» в аэропорту. Начиная с того, как аэропортовые службы обращались с шокированными пассажирами, только что скатившимися с надувных трапов (сначала к людям минут 15 не подъезжали ни медики, ни пожарные, а затем народ на 40 минут закрыли в помещении, согласовывая списки), и заканчивая тем, что у аэропортовиков не оказалось спецтехники для буксировки повреждённого лайнера, в результате чего были отменены или задержаны рейсы для 6 тыс. человек.