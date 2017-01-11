Импортозамещение: производство алтайской сельхозтехники увеличилось в разы

Барнаул, , 11:08 — REGNUM Программа импортозамещения позволила алтайским промышленникам значительно увеличить производство сельхозмашин. Такой вывод можно сделать из официального сообщения правительства Алтайского края, опубликованного сегодня, 9 января. По данным краевого управления по промышленности и энергетике, за 2016 год в Алтайском крае производство плугов общего назначения увеличили в 1,5 раза, сеялок — в 4,5 раза, почвообрабатывающих машин — в 1,6 раза.

«Активную работу по реализации регионального плана содействия импортозамещению вели на протяжении всего года. Предприятия края разрабатывали и внедряли новые виды промышленной продукции, обладающие конкурентными преимуществами перед зарубежными аналогами», — подчеркнули чиновники.

В пример приведено ЗАО «Рубцовский завод запасных частей». Со ссылкой на данные российской ассоциации производителей сельскохозяйственной техники «Росагромаш», отмечается, в частности, что это алтайское предприятие занимает первое место в России по производству чизельных плугов, второе место по производству оборотных плугов и третье место по производству отвальных плугов и дисковых борон. Только в 2016 году рубцовчане наладили выпуск семи новых моделей почвообрабатывающих машин. Начата реализация совместного российско-итальянского проекта по организации производства сменных рабочих органов для сельхозтехники.

«Под этот проект уже приобрели дополнительные производственные помещения, идет закупка оборудования», — пояснили специалисты краевого управления по промышленности и энергетике.

Также в числе флагманов импортозаместительной политики названо барнаульское ООО «Агроцентр». В рамках реализации проектов некоммерческого партнерства «Алтайский кластер аграрного машиностроения» это предприятие осуществило разработку и наладило производство импортозамещающих комбинированных посевных комплексов FEAT.

«Аналогичные посевные комплексы выпускают еще только два предприятия в России. За два года выпущено 108 комплексов. Эти машины поставляют крестьянам со скидкой 30%, которую производителю субсидирует государство, напомнили в краевом управлении по промышленности и энергетике», — отмечают чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года распоряжением губернатора Александра Карлина в Алтайском крае утвержден «План мероприятий по содействию импортозамещению до 2020 года».

Также известно, что Алтайский край вошел в число 11 регионов-лидеров по импортозамещению (наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем, Татарией Башкирией, Белгородской, Ростовской, Иркутской, Калужской и Воронежской областями). Это показало исследование реализации субъектами РФ стратегии импортозамещения в 2015 году.

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