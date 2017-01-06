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Бизнесменам Туркмении разрешают снять со счета лишь 60 тыс. рублей в месяц

Экономика
Введение лимита привело к росту цен на импортные товары и возникновение их дефицита

Ашхабад, 6 Января 2017, 17:30 — REGNUM  Туркменские банки ввели новые ограничения по обналичиванию средств. Теперь местные предприниматели имеют право снять со счета наличные на сумму не более 3,5 тыс. манатов (60,7 тыс. рублей), пишут «Альтернативные новости Туркменистана.

По имеющимся данным, подобная «частичная заморозка» денег используется для того, чтобы снизить нагрузку на соотношение курсов туркменской национальной валюты по отношению к доллару США. «Оно остается неизменным вот уже два года и составляет 3,5 маната за $1. На рынке (подразумевается «черный рынок» — прим. ИА REGNUM ) же в данный момент доллар продают практически в два раза дороже», — уточнило оппозиционное издание.

В банке предпринимателям говорят, что лимит введен на основании распоряжения Центрального банка Туркмении, сообщило ИА «CA-news».

«Нынешние ограничения особенно негативно скажутся на юридических лицах, занимающихся мелким предпринимательством, чей оборот не превышает 500 тыс. манатов (около 8,68 млн рублей) в год, считают источники. Раньше мелкие предприниматели снимали до 35 тыс. манатов (607,4 тыс. рублей) в месяц и обменивали эти средства на базаре. В результате в последние месяцы 2016 года в стране заметно выросли цены на ввозимые товары, и возник их дефицит», — уточнило информагентство.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Туркмении были введены ограничения и новые правила приобретения иностранной валюты.

Также следует отметить возникновение проблем с доступом к валюте у всех туркменских компаний, не участвующих в возведении спортивных объектов для Азиатских спортивных игр, которые должны состояться в Ашхабаде в 2017 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Работающий в Туркмении бизнес испытывает проблемы с покупкой валюты

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