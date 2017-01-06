В Литве посчитали, сколько в состоянии откладывать жители на «чёрный день»

Вильнюс, , 17:06 — REGNUM Около половины домашних хозяйств Литвы откладывают часть средств — чаще всего в месяц откладывается от 31 до 150 евро — такую сумму назвали около половины домашних хозяйств, которым в первом полугодии 2016 год удалось хоть немного сэкономить, сообщили ИА REGNUM сегодня, 6 января, в Банке Литвы (Центробанк).

Увеличилось число случаев, когда это удается сделать жителям в возрасте 18−29 лет. 25% жителей такого возраста оценили свое финансовое положение как хорошее. Об этом говорят результаты опроса домашних хозяйств, выполненного по заказу Центробанка Литвы.

«Основная причина экономии, названная каждым вторым домашним хозяйством, как и раньше, является желание иметь при себе достаточное количество денег на случай незапланированных расходов или ухудшения материального положения в будущем. На учебу детей, старость и другие долговременные цели откладывают чуть более 25% опрошенных, чаще всего — люди среднего возраста. Люди старшего возраста чаще называли накопление финансового резерва причиной экономии. По сравнению с предыдущим опросом, больше всего изменились цели экономии молодежи — молодые люди стали чаще откладывать на краткосрочные покупки», — сказала Симона Крепшта, директор Департамент финансовой стабильности Центробанка Литвы.

Большая часть респондентов (около 69%) считали, что их доходы не изменятся, но на то, что доходы вырастут, надеется каждый второй респондент (полгода назад таких было 34%). Каждое 3 домашнее хозяйство в третьем опросе подряд утверждало, что наибольшее беспокойство у них вызывает рост цен на продукты. Число респондентов, которые больше всего обеспокоены из-за растущих цен на коммунальные услуги, выросло от 1/10 до 1/3,4 из 5 домашних хозяйств утверждаю, что планируют доходы и расходы, а при недостатке средств многие в первую очередь пытаются сократить расходы и только потом идут одалживать деньги у родственников или друзей и ищут другие дополнительные источники средств. Если доходы за год увеличились бы на 20%, 4 из 10 домашних хозяйств большую часть средств бы откладывали.

Каждое 5 домашнее хозяйство считает, что цены на жилье в ближайшие 12 месяцев не изменятся, а ожидания по поводу роста цен немного более умеренные в крупных городах. В целом роста цен на жилье в ближайшие 12 месяцев ожидают более половины опрошенных домашних хозяйств (58%), а в то, что цены упадут, верят 3% респондентов. Во время предыдущего опроса 9% опрошенных домашних хозяйств полагали, что стоит ожидать упадка цен.

В опросе во второй раз подряд были представлены три вопроса, касающиеся финансовой грамотности — о сравнении двух условий выдачи кредита, о подсчете процентной нормы и влиянии инфляции на накопительные средства. На все три вопроса правильно ответило каждое 5 домашнее хозяйство. Во время прошлого опроса правильные ответы дали 16%. Самым трудным оказался вопрос о подсчете процентной нормы — на него правильно ответили 43% домашних хозяйств. Обзор новейшего опроса домашних хозяйств опубликован на сайте Центробанка Литвы.

Такие опросы проводятся два раза в год, их цель — установить привычки и причины экономии и одалживания средств, выяснить, как домашние хозяйства оценивают свое нынешнее финансовое положение. В опрос внесены и вопросы об ожиданиях домашних хозяйств — об изменении материального положения, о планах, касающихся накопления и одалживания средств.