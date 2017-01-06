Украина из-за морозов увеличила отбор газа из ПХГ

Киев, , 16:59 — REGNUM Украина из-за морозов увеличила отбор голубого топлива из подземных хранилищ (ПХГ) до 100 миллионов кубометров в сутки. Об этом сообщил пресс-секретарь «Укртрансгаза» Максим Белявский на своей странице в соцсети Facebook.

«Морозы: увеличены объемы отбора газа из хранилищ, прогнозируемый суточный режим 100 млн кубометров — 83% от текущих мощностей ПХГ, — написал Белявский. — Достаточно для покрытия потребностей украинских потребителей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 декабря 2016 г. коммерческий директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил об ожидаемом Украиной с 2017 года росте цен на российский газ.

По его словам, «Нафтогаз» ждет роста цен с нынешних $186 за 1 тыс. кубометров до $200−210.