В Уфе выполнен капитальный ремонт дорог площадью 250 тыс. кв м

Уфа, , 16:16 — REGNUM 6 января власти Уфы распространили информацию о том, что в 2016 году был совершен качественный рывок в развитии дорожной инфраструктуры и улично-дорожной сети, проведен капитальный ремонт дорог общей площадью 250 тыс. кв м, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Так в 2016 году завершено строительство крупнейшего инфраструктурного — мостового перехода через реку Белая в створе улицы имени города Галле. Ввод в эксплуатацию второго затонского моста обеспечил беспрепятственный въезд в город со стороны федеральной трассы М-7 «Волга». Согласно статистическим данным ежедневно около 30% въезжающих на территорию Уфимского полуострова проезжает именно через Затонский мост, отмечают в мэрии Уфы.

Инфраструктурный объект имеет судоходный пролет 130 м. Общая протяженность мостового перехода — 836 м; протяженность подходов — 587 м. Новый мост построен под 3 полосы движения в направлении центра города, с учетом того, что по существующему мосту организовано одностороннее движение в сторону Затона.

Еще одним важным инфраструктурным объектом, введенным в эксплуатацию в 2016 году, стало продолжение ул. Интернациональной в Калининском районе Уфы на участке от ул. Машиностроителей до ул. Вологодская.

Магистральная 4-х полосная улица, протяженностью 1,9 км, позволила разгрузить существующую уличную сеть, обеспечила удобный выезд на автодорогу Уфа-Шакша.

При строительстве выполнены работы по сносу 630 металлических гаражей, переустройству инженерных сетей (вынос водопровода диаметром 1200мм, сетей связи, силовых электрокабелей, устройство защитных футляров газопровода, переустройство теплотрасс). Кроме того здесь построен магистральный ливневый коллектор диаметром 1000 мм, протяженностью 1,9 км, в который будут собираться поверхностные воды с автодороги и прилегающей территории. Также на участке произведены работы по устройству наружного освещения основной автодороги и местного проезда, подчеркивают городские власти.

Параметры автодороги соответствуют требованиям магистрали общегородского значения. Для обеспечения безопасности дорожного движения произведены работы по устройству барьерного разделительного ограждения.

Для обеспечения безопасного выезда транспорта с прилегающей застройки построен местный проезд, протяженностью 1360м. Установлены новые светофорные объекты на пересечении улицы Интернациональной с улицами Машиностроителей и Вологодская, а также обустроены четыре пешеходных перехода. На всем протяжении автодороги устроены тротуары, газоны, часть которых покрыта «эко-плиткой».

Также в 2016 году завершены работы по строительству первой очереди сооружений берегоукрепления на реке Белая на участке от створа ул. Бельская до железнодорожного моста в Кировском и Ленинском районах Уфы. Здесь обустроена 4-х полосная автодорога протяженностью 1,55 км, построен коллектор ливневой канализации диаметром 2000 мм, протяженностью 1,61 км, и диаметром 1600 мм протяженностью 0,15 км. Кроме того установлено 93 дождеприемных колодца, построена сеть ливневой канализации диаметрами 300 мм и 500 мм общей протяженностью 1,39 км, проложено более 4800 м кабеля наружного освещения, установлено 111 опор освещения, обустроены подпорные стены, тротуары, велодорожка, перечислило достижения руководство Уфы.

В 2016 году начато строительство транспортной развязки на пересечении Бирского тракта с железнодорожными путями в Орджоникидзевском районе Уфы.

Наиболее крупными участками дорожной сети города, на которых проведены ремонтные работы, стали: ул. Первомайская на участке от ул. Мира до ул. А. Невского, участок Западной автодороги протяженностью 6,5 км в Орджоникидзевском районе Уфы, участок улицы Авроры в районе Республиканского перинатального центра, улицы Районная и Дмитриева, ул. Школьная (поселок Чесноковка), участок ул. Кирова от ул. Амурская до ул. Губайдуллина, ул. Губайдуллина, ул. Амурская, ул. Чапаева, ул. Крестьянская, ул. Батырская на участке от ул. Ст. Кувыкина до заезда к санаторию «Салют» и др. Также сделан ремонт проезжей части старого затонского моста через реку Белая в створе ул. Галле, ремонт подхода к мостовому переходу через р. Белая (пересечение ул. Галле-Пархоменко), резюмировали в мэрии.