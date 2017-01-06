Токтогульская ГЭС в Киргизии заработала в полную силу

Сломавшееся на крупнейшем гидроэнергетическом объекте республики оборудование проработало 41 год вместо положенных 25 лет

Бишкек, , 15:22 — REGNUM Киргизские энергетики устранили поломку на Токтогульской ГЭС и ввели гидроагрегат номер два, трансформатор и другое и сопутствующее оборудование в работу. Об этом сегодня, 6 января, сообщила пресс-служба «Национальной энергетической холдинговой компании».

Отмечается, что в настоящее время все четыре гидроагрегата крупнейшего энергетического объекта Киргизии (Токтогульская ГЭС вырабатывает до 70% производимой в этой среднеазиатской стране электроэнергии — прим. ИА REGNUM ) работают в полном объеме.

«Причиной повреждения кабельной линии является естественное старение изоляции кабеля 500 кВ — он проработал 41 год, при нормативном сроке службы в 25 лет», — подчеркнули в НЭСК.

ИА REGNUM напоминает, что 15 декабря 2015 года на Токтогульской ГЭС произошла авария — из-за поломки вспомогательного оборудования сотрудники Национального энергетического холдинга Киргизии были вынуждены отключить гидроагрегат мощностью 300 МВт.

Отметим, что несмотря на столь серьезную поломку, киргизским энергетикам удалось в период ремонтных работ обеспечивать электричеством жителей этой среднеазиатской страны в достаточном объеме и обойтись без введения ограничений подачи энергии, невзирая на новогодние праздники.

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