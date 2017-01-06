Пятница, 06 Января 2017 года
18:30:09 МСК

Токтогульская ГЭС в Киргизии заработала в полную силу

Экономика
Сломавшееся на крупнейшем гидроэнергетическом объекте республики оборудование проработало 41 год вместо положенных 25 лет

Бишкек, 6 Января 2017, 15:22 — REGNUM  Киргизские энергетики устранили поломку на Токтогульской ГЭС и ввели гидроагрегат номер два, трансформатор и другое и сопутствующее оборудование в работу. Об этом сегодня, 6 января, сообщила пресс-служба «Национальной энергетической холдинговой компании».

Отмечается, что в настоящее время все четыре гидроагрегата крупнейшего энергетического объекта Киргизии (Токтогульская ГЭС вырабатывает до 70% производимой в этой среднеазиатской стране электроэнергии — прим. ИА REGNUM ) работают в полном объеме.

«Причиной повреждения кабельной линии является естественное старение изоляции кабеля 500 кВ — он проработал 41 год, при нормативном сроке службы в 25 лет», — подчеркнули в НЭСК.

ИА REGNUM напоминает, что 15 декабря 2015 года на Токтогульской ГЭС произошла авария — из-за поломки вспомогательного оборудования сотрудники Национального энергетического холдинга Киргизии были вынуждены отключить гидроагрегат мощностью 300 МВт.

Отметим, что несмотря на столь серьезную поломку, киргизским энергетикам удалось в период ремонтных работ обеспечивать электричеством жителей этой среднеазиатской страны в достаточном объеме и обойтись без введения ограничений подачи энергии, невзирая на новогодние праздники.

Читайте ранее в этом сюжете: На крупнейшей ГЭС Киргизии произошла авария

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Водно-энергетическая проблема в Средней Азии
Главное сегодня
NB!
06.01.17
Сергей Гуркин Ле Пеновская истерика на Украине: страх перед шагами командора?
КиевУкраина Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
06.01.17
Алексей Пушков рассказал о главной битве Дональда Трампа
МоскваРоссия Выборы в США Политика
NB!
06.01.17
Владислав КраевЛицо победы: молодые герои и великие старики
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
06.01.17
Игорь БекшаевЧем на самом деле была Вифлеемская звезда и кем были волхвы
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
06.01.17
Число визитов из России в Грузию уменьшилось
ТбилисиГрузия Туризм Общество
NB!
06.01.17
Эскадра ВМФ РФ уходит от берегов Сирии домой
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
06.01.17
Яков РудьУкраина – Россия – мир: возможен ли диалог-2017?
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
06.01.17
Под Минском убита настоятельница православного женского монастыря
МинскБелоруссия Бытовые убийства Происшествия
NB!
06.01.17
Влад МатросовНаркотическая диверсия в Крыму: власти не понимают всей опасности ситуации
СимферопольРоссия Наркомания, наркоторговля и борьба с ними Общество
NB!
06.01.17
В Австрии подсчитали общие потери Евросоюза от санкций против России
ВенаАвстрия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
06.01.17
Байден: США ответили России и её хакерам на атаки во время выборов
ВашингтонСША Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
06.01.17
CNN: Спецслужбы США нашли посредников между Россией и WikiLeaks
ВашингтонСША Информационная война против России Политика
NB!
06.01.17
Керри: Мы не соревнуемся с РФ, Турцией и Ираном в Сирии
ВашингтонСША Война в Сирии Политика
NB!
06.01.17
«Барселона» сенсационно проигрывает «Атлетик Бильбао» в Кубке Короля
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
05.01.17
«Кибервойна – это на самом деле война фейков»
ЛондонВеликобритания Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
05.01.17
Татьяна ПолосковаКолумбия: процесс разоружения FARC-EP. Кому нужны эти люди в мирной жизни?
БоготаКолумбия Мирное урегулирование в Колумбии Политика
NB!
05.01.17
Анатолий КошкинЯпония: поверженные агрессоры требуют извинений и компенсаций у победивших
ТокиоЯпония Курильские острова и Япония Политика
NB!
05.01.17
Руслан КостюкПортугалия. Иногда они возвращаются
ЛиссабонПортугалия Социализм в современной Южной Европе Политика
NB!
05.01.17
Владимир ЛиндерманАмериканский спецназ готовит в Латвии будущих «лесных братьев»
РигаЛатвия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
05.01.17
Андрей ВыползовКоллапс в Калининграде: транспортная изоляция плюс паралич власти
КалининградРоссия Авиапроисшествия Политика
NB!
05.01.17
Президентом Венесуэлы может стать сын соратника Саддама Хусейна
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
05.01.17
Ашот ПогосянПила: музыка вместо разделения
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
ещё главное