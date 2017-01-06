Латвийские депутаты поделили 28 млн евро на индивидуальные проекты

Рига, , 13:21 — REGNUM В Латвии так называемые «депутатские квоты» в бюджете 2017 года достигли 27,9 млн евро, а не 20 млн евро, как утверждали ранее представители Министерства финансов Латвии, сообщает LETA.

Как стало известно, самое большое финансирование в рамках «депутатских квот» получила спортивная отрасль — 10,5 млн евро. 7,8 млн евро выделено на инфраструктурные и коммунальные проекты в самоуправлениях, свыше 2 млн евро — на ремонт церквей, 2,6 млн евро — на различные образовательные проекты, 3,4 млн евро — культурным учреждениям и мероприятиям, 860 тыс. евро — на различные социальные цели, 630 тысяч евро — общественным организациям.

Самые большие суммы получат самоуправления, чье руководство связано с правящими партиями. Лидирует Вентспилс, который получит из «депутатских квот» 4,1 млн евро, на втором месте — Лиепая с 1,7 млн евро. Резекне и Резекненский край получат 1,4 млн евро.

«Депутатские квоты» означают, что народным избранникам выделяются деньги, чтобы они по своему усмотрению финансировали различные проекты. Обычно парламентарии предпочитают поддерживать свой избирательный округ, выделяя деньги, к примеру, на ремонт крыши школы, приобретая музыкальные инструменты для коллективов самодеятельности, оборудуя детские площадки или помогая негосударственным организациям.

В свою очередь, Крестьянский союз Латвии (КСЛ) выступит против так называемых депутатских квот в бюджете 2017 года, заявил лидер партии Аугуст Бригманис. Аугуст Бригманис считает, что главной ошибкой СЗК в 2016 году была непоследовательность при принятии решений в сфере налогового законодательства. Также ошибкой было и принятие бюджета ночью. Рассмотрение бюджета должно длиться несколько дней, тогда после прений будут приниматься более качественные решения, признает Бригманис.

Также стало известно, что латвийская партия «Союз «зеленых» и крестьян» (СЗК) признала, что именно по их вине, сумма, распределенная через депутатские квоты, достигла небывалых размеров более — 20 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в конце ноября 2016 года, Сейм Латвии принимая бюджет на 2017 год, поддержал предложения депутатов по так называемым «депутатским квотам» на сумму примерно 20 млн евро. Это значительно больше, чем в предыдущие годы.

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