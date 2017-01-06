В Латвии сменилось предприятие передающее и хранящее газ

Рига, , 12:54 — REGNUM 5 январяКомиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Латвии постановила выдать вновь учрежденному Conexus Baltic Grid лицензии на передачу природного газа по Латвии и хранение газа в Инчукалнском подземном газохранилище, сообщает LETA.

Таким образом, услуги передачи и хранения, которые ранее оказывало газотранспортное предприятие Latvjas gāze (Латвийский газ), будет обеспечивать Conexus Baltic Grid. Лицензии выданы на 20 лет — по 4 января 2037 года. Также КРОУ приняла решение аннулировать лицензии Latvjas gāze на передачу и хранение природного газа.

КРОУ пришла к выводу, что в распоряжении Conexus Baltic Grid имеются все активы для обеспечения услуг передачи и хранения. До момента, пока КРОУ не примет новые тариф на передачу и хранение газа, Conexus Baltic Grid будет оказывать услуги по тарифам, установленным для Latvjas gāze.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 22 декабря в Риге было учреждено АО «Conexus Baltic Grid», которому газотранспортная компания Latvijas gāze (Латвийский газ) передаст функции хранения и передачи природного газа.

Напомним, предприятие Latvijas Gāze поставляет латвийским потребителям газ, импортированный из России. Антироссийская позиция Латвии, и желание уйти от энергетической зависимости, заставляет латвийские власти искать альтернативу российскому газу. К этому подталкивают и американские союзники Латвии. Так, находящиеся с визитом в Риге сенаторы США, во время встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом 20 августа 2015 года, в качестве одного из аспектов региональной безопасности отметили необходимость работать над диверсификацией источников энергии.

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