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Жители Тверской области просят сделать безопасными федеральные трассы

Экономика
Только в конце декабря в Вышнем Волочке произошло две крупных аварии

Вышний Волочек, Тверская область, 6 Января 2017, 12:42 — REGNUM  Петиция с требованием навести порядок на федеральных трассах М-10 и М-11 на территории Тверской области и сделать их безопасными для жителей региона появилась на платформе Change.org. Автором обращения, адресованного министру транспорта РФ и министру транспорта Тверской области, стал житель города Вышний Волочек.

«Несмотря на построенную объездную трассу М11, не прекращаются аварии с летальными исходами на участке дороги с участием большегрузного автотранспорта. Водители большегрузных автомобилей не хотят совершать проезд по объездной дороге, так как на ней отсутствует необходимая инфраструктура, нет автозаправок, остановиться негде, парковочных карманов и зон отдыха практически нет. А в это время только в течении декабря 2016 года произошло 2 нашумевших в городе ДТП с участием большегрузов. 17 декабря, в 7 часов 10 минут водитель большегруза Volvo, который, следуя в сторону Санкт-Петербурга, уснул за рулем и не заметил предупреждающих знаков светофора. Фура врезалась в рейсовый автобус с пассажирами, следовавший по маршруту №2. В центральную районную больницу были доставлены трое пострадавших. 28 декабря 2016 года около 19.00 на 302 км а/д М-10 «Россия» водитель грузового автомобиля Вольво совершил наезд на 6-летнего мальчика с матерью, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия, мать в тяжёлом состоянии доставлена в больницу», — говорится в петиции (орфография и пунктуация сохранены).

«Для обеспечения безопасности жителей просим Вас создать на территории города безопасные надземные пешеходные переходы, организовать контроль за передвижением большегрузных автомобилей в черте города. Проблему также можно решить созданием инфраструктуры на объездной федеральной трассе М11, без которой она не может полноценно функционировать: автозаправок, парковочных карманов, зон отдыха и т.д.»

«Сделайте нормальные переходы и отбойники, и окружная должна быть бесплатной чтоб фуры в город не лезли», — написал в комментариях один из пользователей.

«Это давно необходимо для безопасности жителей. Наш город редкое исключение, трасса через центр города — позор», — говорится в другом комментарии.

«Трассу нужно сделать безопаснее, т.к. происходит огромное количество аварий, и привести в порядок дорожное покрытие!», — уверен один из подписавшихся под петицией.

Как сообщало ИА REGNUM, участок новой скоростной дороги М-11 в обход Вышнего Волочка был введен в 2014 году, в 2015 году проезд по этому участку стал платным. Тогда же появились сообщения о том, что водители, в том числе и большегрузов, игнорируют объезд и, желая сэкономить, все также едут через город.

Перед самым Новым годом, 26 декабря, в Тверской области была открыта другая долгожданная транспортная развязка на 179 км автодороги М-10 «Россия» на въезде в Тверь. Объект обошелся в 1,5 млрд рублей, однако, уверяют власти, теперь движение здесь будет и быстрым, и безопасным.

В ближайшие два года в регионе запланирован ввод в строй еще нескольких дорожных объектов: это развязки на пересечении трассы со Старицким и Тургиновским шоссе, а также вторая очередь моста через Волгу в районе Мигалово. К 2020 году планируется не только модернизировать федеральные трассы на территории Верхневолжья, но и привести в нормативное состояние всю опорную дорожную сеть региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Тверью открыта долгожданная развязка на трассе М10

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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