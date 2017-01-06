Госдолг Латвии приблизился к историческому максимуму

Рига, , 11:38 — REGNUM Общий объем государственного долга Латвии достиг 9,7 млрд евро, на его обслуживание в 2017 году будет потрачено около 220 млн евро, сообщает портал Lsm.lv.

Так, в 2016 году Латвия заняла на международных рынках 1,3 млрд евро. Таким образом, общий объем государственных обязательств существенно вырос, практически достигнув исторически высокого уровня — в 2010 году сумма внешнего и внутреннего долга страны превышала 40% от ВВП. Сейчас, по данным Госкассы, этот показатель составляет 39%.

Отметим, что долг центрального правительства Латвии (долг государства без учета долгов муниципалитетов) во втором квартале 2016 года по сравнению со вторым кварталом 2015-го вырос по отношению к внутреннему валовому продукту на 3,7 процентного пункта. Как свидетельствуют данные Eurostat, это второй по величине показатель в ЕС. Больше госдолг за год вырос только в Греции — на 9,7 процентного пункта.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, внешний долг Латвии за последние десять лет увеличился почти в пять раз: с 1,5 млрд евро до 9 млрд, заявил президент Банка Латвии Илмар Римшевич.