В Крыму вновь введен режим чрезвычайной ситуации из-за АЧС

На этот раз – в Советском районе

Симферополь, , 11:22 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Советского района Республики Крым с 4 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации района.

Решение было принято в связи с угрозой распространения африканской чумы на территории Советского района — из-за падежа поголовья свиней в Дмитровском сельском поселении.

В целях локализации очага африканской чумы проведен сход граждан и ряд инженерных мероприятий: перекрыты просёлочные дороги, установлены посты, проведен подворовый обход с привлечением ветеринарной службы и отдела МВД, сообщили в пресс-службе администрации района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году на территории республики было зафиксировано несколько вспышек африканской чумы свиней. Так, 27 января заболевание было выявлено в Раздольненском районе Крыма. 8 февраля на полуострове был введен режим ЧС: была запрещена продажа свинины на рынках, а в 20-километровой зоне от места вспышки инфекции были уничтожены все свиньи и продукты свиноводства. Карантин по АЧС в Крыму отменили 4 апреля.

С 22 ноября режим ЧС введен на территории Ленинского района Крыма — из-за массового падежа свиней в селе Песочное.

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