Утвержден план мероприятий развития портовой инфраструктуры

Власти рассчитывают на то, что меры позволят привлечь частные инвестиции при строительстве и модернизации объектов портовой и рыбохозяйственной инфраструктуры

Москва, , 09:56 — REGNUM Утвержден план мероприятий по модернизации и развитию портовой и рыбохозяйственной инфраструктуры, сообщает сайт правительства РФ.

Планом предусмотрены меры, направленные на повышение эффективности использования государственного имущества в морских терминалах для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, совершенствование порядка распоряжения таким имуществом.

В частности, до 20 апреля 2017 года планируется разработка и утверждение стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота с учетом береговой логистической инфраструктуры.

Кроме того, предполагается использование механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) для привлечения частных инвестиций, в том числе путем заключения концессионных соглашений.

Также профильные министерства и ведомства должны до 26 января 2017 году подготовить предложения по обеспечению приоритета при заключении долгосрочных и среднесрочных договоров аренды гидротехнических сооружений, находящихся на территориях опережающего социально-экономического развития или свободных портов, с резидентами территорий социально-экономического развития и свободных портов.

По расчетам правительства, меры позволят повысить эффективность использования гидротехнических сооружений морских терминалов, находящихся в федеральной собственности, а также привлечь частные инвестиции при строительстве и модернизации объектов портовой и рыбохозяйственной инфраструктуры.