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Против водителей, блокировавших ЗСД в Петербурге, могут подать в суд

Экономика
Дальнобойщикам пригрозили иском

Санкт-Петербург, 6 Января 2017, 00:46 — REGNUM  К водителям, которые в четверг, 5 января, заблокировали несколько пунктов оплаты проезда по Западный скоростной диаметр (ЗСД) в Санкт-Петербурге, может быть подан иск от компании «Магистраль Северной столицы», являющаяся концессионером ЗСД. Об этом сообщается на сайте компании.

«Частная автомобильная дорога, как и любой инфраструктурный объект, является категорически неприемлемым местом для проведения каких-либо акций.

При этом, несанкционированные акции являются незаконными вне зависимости от места их проведения», — отмечается в заявлении компании.

В нем также говорится, что «Магистраль Северной столицы» оставляет за собой право на обращение в правоохранительные органы для возбуждения дел и поддержания правопорядка. Помимо этого, рассматривается вопрос о подаче исковых заявлений о компенсации причинённого материального ущерба, в том числе недополученных средств в связи с блокировкой полос пункта взимания платы.

Как ранее передавало ИА REGNUM, днем 5 января несколько активистов на одном грузовике, «Газели» и трех легковых автомобилях частично заблокировали движение по ЗСД в Санкт-Петербурге.

Водители умышленно протаранили шлагбаумы, заблокировав таким образом движение. Так они протестуют против взимания платы за проезд по новой дороге.

Позже в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в городе был задержан один из участников акции, протестующий против платной дороги. Задержан он был за неповиновение полиции. В отношении него уже составлен административный протокол.

Читайте ранее в этом сюжете: Протестная акция дальнобойщиков вызвала пробку на ЗСД в Петербурге

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