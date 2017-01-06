Трамп — Toyota: Постройте завод в США или платите большие налоги на границе

Вашингтон, , 00:25 — REGNUM США могут повысить налоги для японской компании Toyota на импорт автомобилей, если та не оставит свои планы по строительству нового завода в Мексике. Об этом сообщил избранный американский президент Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Трамп подчеркнул, что Toyota Motor должна сделать выбор в пользу США: «Toyota Motor заявила, что построит новый завод в Баха, в Мексике, чтобы производить автомобили Corolla для США. Ни за что! Постройте завод в США или платите большие налоги на границе».

Представитель республиканской партии еще во время своей предвыборной кампании отмечал, что-то, что некоторые компании переносят часть своего производства в другие страны для снижения налогов и издержек, недопустимо. Так крупные корпорации лишают американцев рабочих мест, заявлял Трамп, обещая бороться с этим явлением. Например, при помощи введения новых пошлин на продукцию таких компаний.

Такая политика избранного президента уже принесла первые плоды. Ранее американский автогигант Ford решил построить в Мексике свое предприятие. Тогда Трамп предложил ввести налог на модели автомобилей компании General Motors, которые изготавливаются в Мексике для ввоза в США.

Буквально через несколько часов после этого заявления компания отказалась от строительства завода в Мексике. Ford выплатит компенсацию мексиканскому штату за отказ от создания завода. Это решение поприветствовал Трамп.

«Спасибо компании Ford за то, что отказались от нового завода в Мексике, и за создание 700 новых рабочих мест в США. Это только начало — многое впереди», — написал избранный американский лидер в своем микроблоге.

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