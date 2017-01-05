Инфляция в Удмуртии по итогам года составила 3,7%

В течение прошлого года потребительские цены в республике выросли на 11,3%

Ижевск, , 19:38 — REGNUM По итогам 2016 года инфляция в Удмуртии достигла 3,7%. Только в декабре потребительские цены на все товары и услуги в республике выросли на 0,1%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Удмуртстата.

Наиболее значительно в течение года подорожали бытовые услуги — на 6,7%, стоимость непродовольственных товаров выросла на 4,9%. Показатель продовольственной инфляции в 2016 году составил 2,9%, аналогичный уровень инфляции зафиксирован и в группе алкогольных напитков.

В течение декабря максимальный темп роста цен наблюдается в сфере услуг — 0,3%, непродовольственные товары и алкогольные напитки в декабре подорожали на 0,2%. При этом в группе продовольственных товаров без учета алкогольных напитков наблюдается дефляция в размере 0,3%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по оценкам Счетной палаты РФ, по итогам года инфляция в России может составить 5,5%.