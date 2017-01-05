Отношения России с Прибалтикой с точки зрения геоэнергетики

Рига, , 19:33 — REGNUM



За время, которое провела Латвия в составе СССР, ее объединили с Россией не только ЛЭП, но и газовая система. Аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика.ru» коротко описывает, как эти связи формировались и в каком состоянии они находятся в настоящее время.

Полезные ископаемые на территории Лифляндии начали искать еще во времена Российской империи, продолжили после окончания Великой Отечественной войны. Поиски газа и нефти ничего не дали, зато в самом начале 50-х геологи в северо-восточном регионе СССР нашли чрезвычайно интересный слой песчаника, залегающий на глубинах от 300 до 2'200 метров.+

Контрольные скважины никаких признаков углеводородов не выявили: песчаник был насквозь пропитан грунтовыми водами и ничем больше. Особенность этого песчаника в том, что грунтовые воды достаточно легко вытесняются газом: песчаник способен «принять в себя» большой объем и, при подаче обратного давления, с легкостью его отдает. Слой песчаника проходит через всю Прибалтику до самых границ России, потому в 60-е годы, когда по Советскому Союзу шагала программа газификации, этот природный феномен оказался весьма кстати.

В 50 км от Риги, возле поселка с труднопроизносимым названием Инчукалнс, геологи нашли идеальное место для обустройства подземного газохранилища (далее в тексте — ПХГ). Здесь песчаник залегает на глубине порядка 700 метров, при этом сверху и снизу он «прикрыт» залежами газонепроницаемой глины. Песчаник на территории Эстонии находится в 300 метрах от поверхности — этого мало при большом давлении газа. Песчаник на территории Литвы и России уходит на глубину свыше двух километров — для работы такого ПХГ понадобились бы насосы очень большой мощности. И даже вода, заполнявшая весь слой белого кембрийского песчаника, чрезвычайно полезна: она обеспечила полное отсутствие кислорода, что исключает малейшую возможность возгорания хранимого газа. Когда газ зимой начинают отбирать, вода снова занимает свое место — полная безопасность.

В 1962 году начали готовить проект ПХГ Инчукалнс, в 1966 приступили к строительству, в 1968 году ПХГ сдали в эксплуатацию, в 1969 закачали первые 92 млн кубометров природного газа, в 1972 подвели магистральный трубопровод из Западной Сибири. Технически ПХГ Инчукалнс сегодня имеет объем 4.47 млрд кубометров, из которых 2.32 млрд — активный газ (регулярно, в каждый зимний период отбираемый после летней закачки), при этом объем активного газа можно увеличить до 3.2 млрд кубов — при наличии потребности, разумеется. Чтобы было понятно: по объему активного газа Инчукалнское ПХГ — крупнейшее в Европе и третье в мире. Газ в Инчукалнс приходит по магистральному газопроводу из Изборска, где расположена компрессорная станция (пять компрессоров мощностью 20МВт каждый). Диаметр трубы — 700 мм, расчетная мощность — до 3 млрд кубометров газа в год. Ну, а в Изборск газ идет с Валдая, куда он приходит напрямую из Ямала.

Смотрим на цифры: объем активного зимнего хранения в Инчукалнском ПХГ 2.32 млрд кубометров, годовое потребление Латвии в среднем — чуть больше половины, при этом летом ПХГ не используется, газ идет потребителям непосредственно из магистральных труб. Спрашивается, кто и как использует оставшиеся кубометры?

Есть предсказуемая часть ответа — из Инчукалнса частично запитаны Литва и Эстония, в которых ПХГ просто нет. И есть часть ответа несколько неожиданная — зимой газ из Латвии получает … Россия.

Причина уже написана чуть выше: во всем северо-западном регионе СССР второго такого уникального места, как Инчукалнс, просто нет, так вот распорядилась матушка-природа. Использование столь уникального объекта в советское время было продумано самым тщательным образом: газовые трубы, проходя через Эстонию, доходят до Ленинграда/Петербурга. И возле северной столицы никаких подземных емкостей, благодаря которым можно было бы зимой обеспечить мегаполис теплом и электроэнергией, просто нет. Мало того, при суровых зимах газ из Инчукалнса технически можно поставлять в Псковскую и Новгородскую области, что, время от времени, и происходит. Инчукалнс — страховка на все случаи, как говорится.+

На сайте «Латвияс Газе» информация дается и на русском языке (и это не перевод с латышского, ведь среди руководства ПХГ и ведущих инженеров — более десятка выпускников российских вузов, в том числе знаменитого Губкинского института, получивших образование в них уже в постсоветское время), можете убедиться сами: техническая мощность передачи газа в Россию в декабре 2016 года составляла 10 млн кубометров в сутки, из них не задействовано 10 тысяч кубометров.

Мораль проста. Несмотря ни на какие политические дрязги, невзирая на членство Латвии в ЕС и НАТО — Инчукалнс как работал от России и для России, так и работает. Два сиамских близнеца могут ругаться, ссориться — а разбежаться в разные стороны не получается. Да, «Латвияс Газе» приватизировано (практически равные доли у Газпрома, Латвийской Республики и компании «Итера-Латвия»). Да, Латвия играет в странные игры, придуманные ЕС под названием «либерализация газового рынка» — совсем недавно возникла общая с Литвой и Эстонией газовая биржа, участники которой с небывалым энтузиазмом рассказывают, как на рынок стремительным домкратом устремятся некие «независимые поставщики газа».

Но мы предлагаем оставаться реалистами — никто, кроме России газ на действительно выгодных для Латвии условиях поставить просто не способен. По очень простой причине — Газпром совершенно официально арендует часть мощностей Инчукалнского ПХГ, Газпром платит за поставки газа в Питер и область. Каждая такая оплата компенсирует расходы «Латвияс Газе», увеличивая прибыль бюджета «балтийского тигра». Да, в Усть-Луге строится завод по сжижению природного газа, чтобы его можно было экспортировать европейским потребителям, но ПХГ в Ленинградской области как не было, так и нет. Газпром нужен Латвии, но и Латвия нужна Газпрому — это просто медицинский факт. Поэтому, когда европейские и латвийские политики рассуждают о некой энергетической зависимости конкретно Латвии от России, они не лукавят, а просто врут: Россия не может не поставлять газ в Латвию, поскольку без этого будет подвергать риску энергообеспечение Ленинградской, Псковской и Новгородской областей в зимний период.

То, что с этим никто не спорит в самом Газпроме, становится совершенно очевидно, если посмотреть, какие усилия были предприняты российской монополией для безотказной работы ПХГ в Инчукалнсе. Заменены все агрегаты на компрессорной станции в Изборске, обследованы и заменены или капитально отремонтированы магистральные трубы на обеих нитках газопроводов Россия — Латвия и Латвия — Россия (Изборск — Инчукалнс и Инчукалнс — Псков соответственно). «Латвияс Газе», на 34% принадлежащий Газпрому, на модернизацию хранилища, компрессоров, скважин, аппаратуры по осушению газа и пр., за время после приватизации потратил около 220 миллионов евро, при этом средняя выплата по дивидендам не превышает 25 млн евро в год. В открытых источниках информации о том, окупились ли все вложения Газпрома в ГТС Латвии найти не удается, но, вероятнее всего, даже если принять во внимание арендную плату за хранение газа в Инчукалнском ПХГ для нужд самой России, этот результат был достигнут. Так или иначе, но все эти годы природный газ в Латвию поставлял только Газпром.

Попробуем проговорить все это еще раз. «Латвияс Газе», на треть принадлежащий Газпрому, покупает газ только у Газпрома, инвестируя при этом в модернизацию Инчукалнского ПХГ и арендуя часть объема ПХГ для обеспечения поставок газа в Россию, откуда он и был поставлен в Латвию. За прочими подробностями, очевидно, стоит обращаться в бухгалтерию Газпрома и «Латвияс Газе» — постороннему наблюдателю понять происходящее вряд ли возможно.

Остановимся на самом важном, как нам представляется, моменте: до того момента, пока не будет создана альтернативная система хранения газа в северо-западном регионе России, ни о каком резком изменении политики в отношении Латвии со всеми ее националистическими выходками, говорить преждевременно. Невозможно и принудительное отключение энергосистемы Латвии от сети БРЭЛЛ, поскольку ответные действия Латвии предсказать несложно. Отключение БРЭЛЛ будет оценено, как чрезвычайные обстоятельства, после чего Латвия найдет способ прекратить поставки газа в Россию.

Технологический запас газа в Инчукалнском ПХГ составляет более 2 млрд кубометров, его отбор позволит Латвии продержаться не менее двух лет, за которые ЕС найдет возможность дотянуть до республики трубы из Польши, подключив Латвию к газотранспортной системе Центральной Европы. Еще дешевле для ЕС профинансировать подключение Латвии к терминалу сжиженного газа в Клайпеде, куда его поставляет Норвегия. При этом инициирование таких же действий со стороны Латвии самой Латвии крайне невыгодны, поскольку стоимость как польского, так и норвежского газа значительно выше, чем цена газа российского. Сиамские близнецы, которым ссориться друг с другом совершенно не выгодно ни при каких обстоятельствах.

Какие альтернативы хранению газа в латвийском Инчукалнсе могла бы найти Россия? Геологи не сообщают ничего утешительного. В северо-западном регионе России подходящих «подземелий» просто нет. 22 мая 2013 года президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о начале модернизации всех ПХГ своей республики с целью расширения их объемов. По планам в течение ближайших лет вместимость Мозырского ПХГ должна быть увеличена на 850 млн кубометров, Прибугского ПХГ — на 200 млн кубометров, Осиповичского — на 100 млн. Если эти планы удастся реализовать, на территории Белоруссии можно будет хранить около 2 млрд кубометров газа, в таком случае это и будет полная альтернатива Инчукалнсу. Вот только дополнительные расходы на новые трубы и компрессорные станции лягут на плечи России, что в наше непростое время совершенно не радует. Но, тем не менее, давайте рассмотрим наиболее негативный, конфликтный вариант развития событий в регионе. На наш взгляд, он выглядит следующим образом.

Конфликтный сценарий

К 2020 году, когда будет введен в эксплуатацию второй блок Белорусской АЭС, когда будут введены газовые и угольные электростанции в Калининградской области, Россия и Белоруссия в одностороннем, так сказать, порядке отключают свои энергосети от синхронной зоны БРЭЛЛ. Просто в силу отсутствия необходимости ее существования. Есть политическое решение ЕС о выходе энергосетей Прибалтики из БРЭЛЛ в 2025 году — вот и будьте добры выполнять свое собственное решение. К этому же времени Белоруссия вполне успевает закончить работы по увеличению объема своих ПХГ — выстроить альтернативу ПХГ в Инчукалнсе. Да, к этому понадобится новая газотранспортная система в направлении «юг-север», чтобы гарантировать обеспечение газом Псковской, Новгородской и Ленинградской областей.

Латвия будет выкачивать технологический газ 2−3 года, за это время ЕС вынужден будет профинансировать полное подключение газовой системы Прибалтики к сетям центральной Европы и к сети Финляндии. Все это дорого, затратно и совершенно лишает Прибалтику перспектив развития промышленности, ведь норвежский сжиженный газ чуть ли не в два раза дороже российского, хранить его придется все в том же Инчукалнском ПХГ, в которое придется закачать тот самый технологический газ — а это, напоминаем, около двух миллиардов кубометров.

Дружественный сценарий

Есть, однако, и позитивный вариант, куда более разумный. Успешно закончатся переговоры об организации перетоков между БРЭЛЛ и UCTE, возобновятся в полном объеме работы по строительству Балтийской АЭС в Калининградской области. Руководство Латвии очнется от русофобского беспробудного сна, правительство этой республики вспомнит, наконец, о регулярных отчетах «Латвияс Газе» о том, как идут геологические изыскания. Дело в том, что такие изыскания «Латвияс Газе» ведет с момента приватизации — таким было одно из условий ее проведения.

На сегодняшний день на территории Латвии обнаружены и надежно очерчены еще 11 мест, аналогичных ПХГ в Инчукалнсе. Общий объем газа, который можно хранить в Латвии — 30 (тридцать!) миллиардов кубометров — это, между прочим, объем всех (!) подземных газохранилищ Евросоюза. Магистральное подключение к Ямалу уже имеется, а в силу географии Латвийской Республики, все новые ПХГ находятся на берегу моря. Россия и ЕС имеют все возможности для организации на территории Латвии мощного газохимического кластера. Природный газ — это не только энергетический ресурс, это сырье для полиэтилена и полипропилена, удобрений, лаков и красок и многих других товаров высокого уровня передела. Проект, который может быть выгоден всем его участникам. Проект, для которого требуется только одно — отказ от политики конфронтации, переход к максимально прагматичному ведению дел. Вероятнее всего, расчет на то, что это вполне возможно, и удерживает Россию от ужесточения своих отношений с Эстонией, Латвией и Литвой.