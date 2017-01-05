В Калужской области восстановлено электроснабжение – МЧС

В регионе подготовлено 98 аварийно-восстановительных бригад, в распоряжении которых находятся 153 единицы спецтехники

Калуга, , 17:53 — REGNUM На территории Калужской области энергоснабжение осуществляется в нормальном режиме, сообщили 5 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

По данным ведомства, сейчас продолжаются работы по отдельным заявкам потребителей в сети напряжением 0,4 кВ. Дежурные бригады электросетевой компании завершают устранение неисправностей оборудования. На случай необходимости устранения локальных перебоев в электроснабжении специалисты филиала «Калугаэнерго» продолжают осуществлять дежурство в усиленном режиме. Для этого подготовлено 98 аварийно-восстановительных бригад, в распоряжении которых находятся 153 единицы спецтехники. Энергетики осуществляют круглосуточное дежурство на рабочих местах для обеспечения надежного электроснабжения потребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, налипание снега на высоковольтной линии, которая питает электросети Жуковского, Кировского и Износковского районов Калужской области, вызвало короткое замыкание. В результате с утра 5 января без света остался 41 населенный пункт.

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