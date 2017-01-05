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«Валютный курс продолжит колебания на уровнях 60-65 рублей за доллар»

Экономика
В 2017 году ключевая ставка последует за инфляцией вниз

Москва, 5 Января 2017, 17:47 — REGNUM  Курс доллара на торгах Московской биржи 5 января снизился на 54 копейки и опустился ниже психологической отметки 60 рублей за доллар, составив 59,92 рубля за единицу американской валюты. Тем не менее в 2017 году валютный курс вполне может продолжить колебания на уровнях примерно 60−65 рублей за доллар, полагает аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов.

Такой диапазон колебаний валют обусловлен динамикой нефтяного рынка, считает эксперт."В ближайшее время можно ожидать стабилизации мирового нефтяного рынка. Сокращение добычи ОПЕК и независимых производителей нефти, скорее всего, будет постепенно компенсироваться увеличением производства сланцевой нефти в США. При этом важным фактором может стать ожидаемое увеличение мирового спроса на нефть в объёме примерно 1,2 млн баррелей в день», — говорит он.

При этом ключевая ставка ЦБ РФ опустится в 2017 году до 8%, отмечает аналитик. «Во всех других странах она, как правило, следует за инфляцией. Сейчас ЦБ РФ удерживает её на уровне 10%. Между тем, по итогам 2016 года, инфляция может оказаться минимальной за всё время постсоветской России и составить около 5%. Необходимо напомнить, что ставка ЦБ уже находилась в пределах 7,75−8,25% в 2010—2012 годах, когда инфляция была чуть выше 6%», — говорит эксперт.

Рост российского фондового рынка продолжится, уверен аналитик. «Этому могут способствовать стабильные мировые цены на нефть, а также общая недооценка акций российских компаний», — пояснил Лукашов.

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