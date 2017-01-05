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Доллар США упал ниже 60 рублей впервые с июля 2015 года

Экономика
Нефть при этом не дорожает
Доллар
George Carter
Доллар

Москва, 5 Января 2017, 14:53 — REGNUM  Доллар США продолжает дешеветь на торгах на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). Об этом свидетельствуют данные торгов сегодня, 5 января.

К 14:30 по московскому времени доллар США преодолел отметку в 60 рубля и достиг отметки 59,60 рубля. Таким образом доллар США опустился ниже отметки 60 рублей впервые с 31 июля 2015 года.

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