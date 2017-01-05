Доллар США упал ниже 60 рублей впервые с июля 2015 года Экономика Нефть при этом не дорожает

Москва, , 14:53 — REGNUM Доллар США продолжает дешеветь на торгах на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). Об этом свидетельствуют данные торгов сегодня, 5 января. К 14:30 по московскому времени доллар США преодолел отметку в 60 рубля и достиг отметки 59,60 рубля. Таким образом доллар США опустился ниже отметки 60 рублей впервые с 31 июля 2015 года.

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