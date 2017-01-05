Доллар США упал ниже 60 рублей впервые с июля 2015 года
Нефть при этом не дорожает
Москва, 5 Января 2017, 14:53 — REGNUM Доллар США продолжает дешеветь на торгах на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). Об этом свидетельствуют данные торгов сегодня, 5 января.
К 14:30 по московскому времени доллар США преодолел отметку в 60 рубля и достиг отметки 59,60 рубля. Таким образом доллар США опустился ниже отметки 60 рублей впервые с 31 июля 2015 года.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
05.01.17
Варшава переписывает историю: остаться должен один Пилсудский
NB!
05.01.17
Всё говорит о неизбежности грядущей катастрофы: энергетика Украины в 2016-м
NB!
05.01.17
Турция готовится озвучить свои новые кавказские инициативы
NB!
05.01.17
Рождение бога. ФОТОВЫСТАВКА
NB!
05.01.17
«Трамп с презрением относится к ЦРУ»
NB!
05.01.17
Украинский посол в Мексике: «Мы защищаем весь мир от русской агрессии»
NB!
05.01.17
«К концу 2017 года следует ожидать выхода экономики РФ на траекторию роста»
NB!
05.01.17
Хакер Guccifer об обвинениях США в адрес России: «Это безумие, истерия»
NB!
05.01.17
МИД Австрии: Не надо оглядываться назад, обвиняя РФ в украинском кризисе
NB!
05.01.17
Кто на самом деле автор мировой промышленной революции?
NB!
05.01.17
Минобороны Украины планирует новые ракетные учения вблизи Крыма
NB!
05.01.17
«Реал Мадрид» уничтожил «Севилью» на «Сантьяго Бернабеу»
NB!
05.01.17
«Тоттенхэм» остановил победное шествие «Челси»
NB!
05.01.17
«Друзья Карабаха, всех вас поздравляю с Рождеством!»
NB!
04.01.17
Власти Аргентины не включили Фолкленды в карту страны
NB!
04.01.17
Президент ПМР – Додону: «Гарантия нашей безопасности – независимость»
NB!
04.01.17
Калининградская область: от Ятвяжской Руси до наших дней
NB!
04.01.17
Редкий москвич долетит до Галапагосских островов...
NB!
04.01.17
«Притеснения журналистов в Белоруссии вызывают серьезные опасения»
NB!
04.01.17
«В Белоруссии происходит то же, что на Украине привело к «майдану»
NB!
04.01.17
Турция должна сохранить политическое доверие России и Ирана
NB!
04.01.17
«Эвакуэйшен! Прыгайте и бегите!»: подробности посадки А320 в Калининграде