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Зимние рейсы в Сочи открываются из аэропорта «Иваново»

Экономика
В 2017 году географию полетов планируется расширить

Иваново, 5 Января 2017, 14:47 — REGNUM  Зимние рейсы в Сочи стартуют из аэропорта «Иваново» с 7 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства по итогам первого в этом году оперативного совещания.

По данным пресс-службы аэропорта, программа полетов будет действовать до 18 марта. Рейсы организованы авиакомпанией «Нордавиа» на самолетах Boeing 737−500.

Отправляться рейсы будут по субботам, в 20:15, в 22:50 самолет приземлится в аэропорту Сочи. Из Сочи в Иваново рейсы будут отправляться также по субботам с вылетом в 15:45 и прибытием в 18:20. Стоимость билетов — около 5,3 тыс. рублей.

Все пассажиры рейсов смогут воспользоваться возможностью бесплатного провоза горнолыжного и сноубордического снаряжения (в расчёте один комплект снаряжения весом не более 23 кг на одного пассажира) в дополнение к обычной норме бесплатного провоза багажа.

Как отмечалось на совещании, в этом году одной из задач развития аэропорта «Иваново» является расширение географии полетов, в частности, запланировано открытие нового маршрута «Казань-Иваново-Санкт-Петербург».

Сегодня из Иваново можно улететь в Москву (дважды в неделю) и в Санкт-Петербург (также дважды в неделю).

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