Китайская госавиакомпания может предоставить борт для первых лиц Киргизии

Бишкек, , 14:06 — REGNUM Представители китайской авиакомпании «China Southern Airlines» обсудили с руководством Министерства транспорта и дорог Киргизии вопрос покупки 49% акций государственного авиаперевозчика «Эйр Кыргызстан». Об этом сегодня, 5 января, сообщила пресс-служба киргизского транспортного ведомства.

Генеральный директор представительства «Южнокитайских авиалиний» в Бишкеке Ли Лян заявил о том, что в случае создания совместного предприятия китайская сторона готова обновить его авиапарк, предоставив в течении пяти лет 5 — 6 современных воздушных судов и еще одно воздушное судно для перевозки первых лиц киргизского государства, расширить географию полетов, вывести «Эйр Кыргызстан» из «черного списка» Европейского союза, а также провести переобучение летчиков этой авиакомпании и создать на ее базе пункт первичного периодического техобслуживания воздушных судов «Boeing 737−800».

В свою очередь председатель правления киргизского государственного авиаперевозчика Жолдошбек Бектурганов отметил, что ранее заинтересованность в сотрудничестве с «Эйр Кыргызстан» выражали различные частные компании, но киргизская сторона предпочла бы иметь дело именно с «Южнокитайскими авиалиниями».

«С учетом отсутствия денежных средств и достаточного количества воздушных судов, в настоящее время единственным выходом из данной ситуации является сотрудничество с крупным иностранным инвестором в лице государственной авиакомпании «China Southern Airlines», — подчеркнул он.

Напомним, «Южнокитайские авиалинии» входит в пятерку крупнейших авиакомпаний Китая. В авиапарке этого государственного авиаперевозчика насчитывается порядка 600 воздушных судов, преимущественно «Boeing» и «Airbus», которые ежедневно выполняют более 2500 рейсов по 261 направлению.

Отметим, что первая попытка продать долю в киргизской государственной авиакомпании «Эйр Кыргызстан» власти Киргизии предприняли 6 сентября 2016 года, но назначенный на этот день аукцион был признан несостоявшимся по причине отсутствия потенциальных покупателей.

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