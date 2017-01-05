К 2020 году акциз на газ в Эстонии вырастет более чем в три раза

Таллин, , 13:06 — REGNUM Акциз на газ в Эстонии к 2020 году вырастет в 3,4 раза по сравнению с 2014 годом, увеличиваясь ежегодно на 25%. Об этом сегодня, 5 января, сообщает эстонское издание Aripaev со ссылкой на интервью известного эстонского инвестора, председателя совета АО «Эстонский газ» (Eesti Gaas) Айна Ханшмидта.

По его расчетам, новые акцизы приведут к ежегодному увеличению цены для потребителей на 2,5−5,4%. Он подчеркнул, что критически относится к решению правительства резко повышать акциз на природный газ в последующие годы, так как это отрицательно скажется на потреблении экологически чистого вида топлива и инвестициях в эстонскую экономику.

По словам Ханшмидта, акциз на газ в Эстонии уже сейчас в 5−15 раз выше, чем у основных конкурентов Латвии, Литвы и Польши, что привлекает инвесторов именно в эти страны и мешает расширяться действующим в Эстонии фирмам. «Когда мы покупали АО Eesti Gaas у РАО «Газпром», мы боялись российского риска, а в действительности реализовался политический риск в самой Эстонии. Мы не ожидали, что газ неожиданно обложат таким высоким акцизом», — заявил Ханшмидт. Он признал, что если бы знал заранее о таком решении правительства, то не стал бы покупать Eesti Gaas.

В то же время Министерство финансов Эстонии утверждает, что природный газ будет дорожать для среднего потребителя ежегодно на 3,3−4,9% в год, а для крупного потребителя — на 3,7−5,4%, пополнив доходы бюджета на 6 млн евро в 2018 году, на 11 млн в 2019 году и на 19 млн в 2020 году.

Напомним, в мае 2016 года Совет директоров РАО «Газпром» утвердил продажу всех 37% своих акций в эстонском газовом концерне Eesti Gaas за 24,5 млн евро. Таким образом, «Газпром» полностью вышел из состава владельцев крупнейшего газового предприятия Эстонии. Акции были куплены эстонской инвестиционной компанией Trilini Energy, которая ранее выкупила 51% акций Eesti Gaas у финского газового ГАО Fortum.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2012 года парламент Эстонии утвердил изменения в законе, которые обязали монополиста газового рынка Эстонии Eesti Gaas продать свои распределительные сети. Министерство экономики обосновало отделение основной газовой сети от Eesti Gaas необходимостью обеспечить конкуренцию и энергетическую безопасность. Чтобы гарантировать, что Eesti Gaas продаст трудопровод, в закон о природном газе был внесен пункт о штрафных санкциях, которые можно будет применять с 2015 года. Представители основных акционеров Eesti Gaas немецкая Ruhrgas GmbH и финская Fortum Heat & Gas OY письменно уведомили правительство Эстонии о возможных негативных последствиях разделения Eesti Gas, пригрозив международным судебным разбирательством.

Читайте ранее в этом сюжете: Эстонские парламент обязал Eesti Gaas продать газопроводы