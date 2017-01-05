Четверг, 05 Января 2017 года
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Госдолг Украины составляет 67,54 млрд долларов

Экономика
В ноябре он уменьшился более чем на 1%

Киев, 5 Января 2017, 13:01 — REGNUM  Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец ноября 2016 года составила 67,54 млрд долларов, что на 1,19% меньше показателя на начало месяца.

Соответствующую статистику обнародовало министерство финансов Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации ведомства, в гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец ноября составила 1,729 трлн грн, что на 0,79% меньше показателя на начало месяца. Всего с начала года, в январе-ноябре, сумма государственного и гарантированного государством долга в долларовом эквиваленте выросла на 3,1%, или на 2,03 млрд долл., в гривневом эквиваленте — на 9,96%, или на 156,7 млрд грн.

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