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Правительство Украины заявило о рекорде в экспорте зерновых

Экономика
Впервые за годы независимости было экспортировано более 39 млн тонн зерна, что на 13% больше, чем в предыдущий сезон

Киев, 5 Января 2017, 12:43 — REGNUM  В 2015/2016 маркетинговом году Украина установила рекорд в экспорте зерновых культур на внешние рынки, сообщает 5 января пресс-служба правительства Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Впервые за годы независимости было экспортировано более 39 млн тонн зерна, что на 13% больше, чем в предыдущий сезон», — говорится в сообщении.

«Прошедший год во многом установил нам планку. Так, например, мы собрали рекордный урожай, рекордное количество зерна отправили на экспорт. Это новые вызовы и новые горизонты. Главное — нам есть куда расти», — отметил по этому поводу министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.

В правительстве подчеркивают, что по прогнозам специалистов, благодаря интенсивной работе отрасли в 2016/2017 маркетинговом году экспорт зерна может составить 41,6 млн тонн.

В целом, как сообщает Госстат, по итогам 9 месяцев 2016 года украинскими экспортерами было поставлено на внешние рынки аграрной продукции на сумму $10,4 млрд, что составило 40,2% от всего экспорта государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2016 года на тот момент посол посол США в Киеве Джеффри Пайетт заявил, что на сегодня Украина — один из крупнейших производителей сельхозпродукции в мире, но она должна стать «сельскохозяйственной сверхдержавой». Представитель США напомнил, что на Украине почти четвертая часть всех черноземов мира.

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