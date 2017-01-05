Банк Эстонии купил в 2016 году ценных бумаг ЕЦБ на 2 млрд евро

Таллин, , 12:23 — REGNUM В 2016 году в рамках программы покупки государственных и корпоративных облигаций, проводимой Европейским центральным банком (ЕЦБ) для стимулирования экономики еврозоны, Банк Эстонии приобрел облигации на сумму 2 млрд евро. Об этом сообщило эстонское Raadio 4 со ссылкой на данные Банка Эстонии, отметив, что в декабре 2016 года было закуплено облигаций на 125 млн евро.

Таким образом, общий портфель еврооблигаций и ценных корпоративных бумаг достиг объема 3,2 млрд евро. При этом ЦБ владеет акциями ГАО Elering (энергосетевого монополиста Эстонии) на 62 млн евро. Банк Эстонии покупает облигации в рамках программы ЕЦБ с марта 2015 года, объем ежемесячных закупок колеблется в диапазоне 110−209 млн евро.

Напомним, Европейский Центральный банк запустил в январе 2015 года программу количественного смягчения для оживления экономики еврозоны. Первоначально планировалось, что в период до сентября 2016 года ЕЦБ будет выкупать государственные долговые обязательства стран еврозоны на сумму 60 млрд евро в месяц (в общей сложности на 1,1 трлн евро). Это должно было обеспечить приток достаточного количества денег в экономику, что привело бы к удешевлению и повышению доступности банковских кредитов для реального сектора экономики и разгону инфляции, тем самым способствуя экономическому росту.

Поскольку эти меры не привели к ожидаемому эффекту, размер ежемесячных закупок ценных бумаг с апреля 2016 года был увеличен с 60 до 80 млрд евро, при этом ЕЦБ теперь выкупает не только государственные облигации, но и корпоративные облигации с инвестиционным рейтингом. В декабре 2016 года ЕЦБ заявил о намерении снова сократить объем закупки облигаций до 60 млрд евро в месяц и продолжать программу до конца 2017 года.

Напомним также, Эстония входит в Евросоюз с 2004 года, в еврозону — с 2011 года.