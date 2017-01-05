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Экватор пройден: В основание моста в Крым вбили 50% свай

Экономика
К концу первого года строительства достигнут запланированный темп работ
Строительство Керченского моста
Иллюстрация: Most.life
Строительство Керченского моста

Симферополь, 5 Января 2017, 12:02 — REGNUM  На строительстве моста через Керченский пролив рабочие выполнили уже половину свайных работ на морских и сухопутных участках. Как сообщили ИА REGNUM в информационном центре «Керченского моста» 5 января, из более чем 7 тыс. свай, запланированных согласно проекту, на глубину от 12 до 90 м погружено почти 3540.

Как уточнил заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков, «если собрать воедино все погруженные на данный момент трубосваи, получили бы трубу длиной более чем в 150 км».

Он также отметил, что к концу первого года строительства достигнут запланированный темп работ: на сухопутных участках ежесуточно погружается 10 трубчатых свай, на морских — от трех трубосвай.

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Перед началом свайных работ на фарватерном участке сотрудники научно-исследовательского института проверили несущую способность грунта и трубчатых свай в Керченском проливе. По словам директора НИИ диагностики Светланы Бохановой, статические испытания подтвердили правильность выбора конструкции свайного основания фарватерных опор.

Фундаменты автодорожных и железнодорожных опор Крымского моста формируют из свай трех типов. Работы по буронабивным сваям (таманская сторона) выполнены в полном объеме, по призматическим (керченская сторона) — на 50%, по трубчатым — а таких по проекту почти 5,5 тысяч — более чем на 40%.

К началу 2017 года готовы более 210 опор моста из 595. Еще 140 опор находятся в работе. Собрано свыше 4,5 тысяч тонн металлоконструкций арочных пролетов из запланированных 10 тысяч тонн.

Подробнее: Возведено 200 из 595 запланированных опор Крымского моста

Как сообщало ИА REGNUM, строительство моста через Керченский пролив началось зимой 2016 года. Первая опора Крымского моста была установлена ко Дню космонавтики 12 апреля. Мост, протяженность которого составит 19 километров, состоит из двух частей: автомобильной на четыре полосы и железнодорожной на два пути. Движение автомобилей по Керченскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Строители установили треть опор моста через Керченский пролив‍

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Строительство Керченского моста
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