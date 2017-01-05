Четверг, 05 Января 2017 года
11:41:05 МСК

Первое казино в Сочи 5 января официально распахнёт двери для посетителей

Экономика
Инвестор вложил в проект свыше 4 млрд рублей
Казино
Иллюстрация: Instagram.com/p/BOgu0MHA8di/?taken-by=casinosochiofficial
Казино

Краснодар, 5 Января 2017, 11:01 — REGNUM  В Сочи официально начнет работу первое казино новой игорной зоны «Красная Поляна». Торжественное открытие запланировано на сегодня, 5 января, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт «Сочи Казино и Курорт».

Для посетителей будут доступны 569 игровых автоматов, 70 игровых столов, покерный клуб, два ресторана, бар, банкетный зал, театр-кабаре, конференц-зал.

Читайте также: Бедным здесь не место: Медведев создал в Сочи игорную зону «Красная поляна»

Вечером гостей казино ждет концертная программа. Для них выступят группа «Ленинград», Валерий Меладзе, Нюша, Елена Темникова.

Напомним, пятая на территории РФ игорная зона приняла первых посетителей в тестовом режиме еще 24 декабря 2016 года, пишет информационное издание «Югаполис». Наиболее популярными играми за столами в первый день работы сочинского казино стали «блэкджек» и русский покер.

Инвестиции в проект «Сочи казино и курорт» составили более 4 млрд руб. Окупить их планируется в течение не менее трех лет.

Одновременно «Сочи Казино и Курорт» может разместить до 2 тыс. посетителей. Ожидается, что его будут посещать более 43 тыс. человек в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа 2016 года было подписано распоряжение правительства РФ о создании игорной зоны «Красная поляна» в Сочи. Центром и основным местом расположения игорной зоны был определен всесезонный курорт «Горки Город».

В настоящее время в России игорный бизнес находится под запретом. Его позволено вести только на территории специальных игорных зон. Они организованы в Алтайском и Приморском краях, в Калининградской области и на Кубани. Действующая на территории Щербиновского района Краснодарского края игорная зона «Азов-Сити» могла закрыться уже в прошлом году (речь о ее ликвидации шла весной 2016 года), однако в апреле парламентарии Госдумы РФ в окончательном чтении приняли закон, который продлевает ее действие до 2019 года. А летом 2014 года Госдума РФ приняла закон, разрешающий создание игорных зон в Крыму и Сочи.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сочи подыскивают место для будущего казино

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Регулирование игорного бизнеса
Главное сегодня
NB!
05.01.17
Айтен ЮранРождение бога. ФОТОВЫСТАВКА
ГокарнаИндия Фотовыставки на сайте ИА REGNUM Культура
NB!
05.01.17
«Трамп с презрением относится к ЦРУ»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
05.01.17
Украинский посол в Мексике: «Мы защищаем весь мир от русской агрессии»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
05.01.17
Румыния: «Сегодня даже Черное море не является нам хорошим соседом»
БухарестРумыния Внешняя политика Румынии Политика
NB!
05.01.17
«К концу 2017 года следует ожидать выхода экономики РФ на траекторию роста»
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
05.01.17
Хакер Guccifer об обвинениях США в адрес России: «Это безумие, истерия»
БухарестРумыния Информационная война против России Политика
NB!
05.01.17
Елена КовачичКто на самом деле автор мировой промышленной революции?
ГринокВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Наука
NB!
05.01.17
Минобороны Украины планирует новые ракетные учения вблизи Крыма
КиевУкраина Военные учения Политика
NB!
05.01.17
«Реал Мадрид» уничтожил «Севилью» на «Сантьяго Бернабеу»
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
05.01.17
Григорий ВанинДело Михалкова
ЕкатеринбургРоссия «Ельцин-центр» Общество
NB!
05.01.17
«Тоттенхэм» остановил победное шествие «Челси»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
05.01.17
Паргев Мартиросян«Друзья Карабаха, всех вас поздравляю с Рождеством!»
СтепанакертНагорный Карабах Рождество Христово Общество
NB!
04.01.17
Президент ПМР – Додону: «Гарантия нашей безопасности – независимость»
ТираспольПриднестровье Приднестровское урегулирование Политика
NB!
04.01.17
Микола ШеляговичКалининградская область: от Ятвяжской Руси до наших дней
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Общество
NB!
04.01.17
Редкий москвич долетит до Галапагосских островов...
КитоЭквадор Туризм Общество
NB!
04.01.17
Минобороны РФ ответило директору ЦРУ на «тактику выжженной земли»
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
04.01.17
«Притеснения журналистов в Белоруссии вызывают серьезные опасения»
БрянскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
04.01.17
«В Белоруссии происходит то же, что на Украине привело к «майдану»
ВоронежРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
04.01.17
«Эвакуэйшен! Прыгайте и бегите!»: подробности посадки А320 в Калининграде
КалининградРоссия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
04.01.17
Большую пресс-конференцию Трамп проведет за 9 дней до инаугурации
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
04.01.17
«Доллар – самая перспективная валюта на 2017 год»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.01.17
«Арсенал» отыграл у «Борнмута» 3 мяча за 20 минут
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
ещё главное