Первое казино в Сочи 5 января официально распахнёт двери для посетителей

Краснодар, , 11:01 — REGNUM В Сочи официально начнет работу первое казино новой игорной зоны «Красная Поляна». Торжественное открытие запланировано на сегодня, 5 января, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт «Сочи Казино и Курорт».

Для посетителей будут доступны 569 игровых автоматов, 70 игровых столов, покерный клуб, два ресторана, бар, банкетный зал, театр-кабаре, конференц-зал.

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Вечером гостей казино ждет концертная программа. Для них выступят группа «Ленинград», Валерий Меладзе, Нюша, Елена Темникова.

Напомним, пятая на территории РФ игорная зона приняла первых посетителей в тестовом режиме еще 24 декабря 2016 года, пишет информационное издание «Югаполис». Наиболее популярными играми за столами в первый день работы сочинского казино стали «блэкджек» и русский покер.

Инвестиции в проект «Сочи казино и курорт» составили более 4 млрд руб. Окупить их планируется в течение не менее трех лет.

Одновременно «Сочи Казино и Курорт» может разместить до 2 тыс. посетителей. Ожидается, что его будут посещать более 43 тыс. человек в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа 2016 года было подписано распоряжение правительства РФ о создании игорной зоны «Красная поляна» в Сочи. Центром и основным местом расположения игорной зоны был определен всесезонный курорт «Горки Город».

В настоящее время в России игорный бизнес находится под запретом. Его позволено вести только на территории специальных игорных зон. Они организованы в Алтайском и Приморском краях, в Калининградской области и на Кубани. Действующая на территории Щербиновского района Краснодарского края игорная зона «Азов-Сити» могла закрыться уже в прошлом году (речь о ее ликвидации шла весной 2016 года), однако в апреле парламентарии Госдумы РФ в окончательном чтении приняли закон, который продлевает ее действие до 2019 года. А летом 2014 года Госдума РФ приняла закон, разрешающий создание игорных зон в Крыму и Сочи.

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