Киев предлагает Евросоюзу свою ГТС, только чтобы РФ не прекратила транзит

Киев, , 10:42 — REGNUM Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что Украине будет крайне тяжело оставаться транзитной страной для российского газа без привлечения евросоюзных компаний к управлению украинской газотранспортной системой. Об этом Коболев заявил в интервью «5 каналу».

Коболев заявил, что Украина фактически согласна поделится частью своей газотранспортной системы с евросоюзным бизнесом, но с тем условием, чтобы на Россию было оказано давление с целью сохранить транзит российского газа через Украину после 2019 года. Именно тогда истекает российско-украинский газовый контракт.

Россию Коболев назвал «мощным оппонентом», который делает Евросоюзу выгодное предложение в виде «Северного потока-2». Если этот проект вместе с проектом «Турецкий поток» будут реализованы, то Россия перестанет прокачивать газ в Евросоюз через Украину.