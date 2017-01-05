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Минск пошел в атаку: тарифы на транзит российской нефти повышены

Экономика
Белоруссия повторяет украинский путь

Минск, 5 Января 2017, 09:46 — REGNUM  Власти Белоруссии повысили тарифы на транзит нефти по своим трубопроводам. Соответствующее постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии опубликовано сегодня, 5 января, на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно этому постановлению, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава повышается с 267,32 до 287,90 российских рублей за тонну нетто (без НДС). А по маршруту Унеча (Высокое) — Броды — с 114,82 российских рублей до 123,66 российских рублей.

Таким образом тарифы поднимаются на 7,7% вместо анонсированного ранее повышения на 20,5%. При этом нефтегазовый спор Москвы и Минска вовсе не разрешен. Белоруссия до сих пор не выплатила долги по поставкам российского топлива.

Кроме того, определены новые тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба». Транспортировка нефти по маршруту Невель — Полоцк — ОАО «Нафтан» будет стоить 35,16 российских рублей за тонну нетто (без НДС); по маршруту Унеча (Высокое) — Полоцк — ОАО «Нафтан» — 134,96 российских рублей; по маршруту Унеча (Высокое) — Мозырь — ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» — 61,36 российских рублей.

Новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.

Повышение тарифов за транзит российских нефтепродуктов — это один из рычагов давления Минска на Москву в нефтегазовом споре. Белорусская сторона хочет платить за российский газ меньше, чем его рыночная цена, ссылаясь на необходимость соблюдения равнодоходных цен на энергоносители внутри Союзного государства России и Белоруссии. Российская сторона настаивает на соблюдении действующего контракта.

Минск в одностороннем порядке начал платить за российский газ не $132 за тысячу кубометров, а $73. Свои действия белорусская сторона аргументировала тем, что из-за высокой цены на газ белорусские товары оказываются неконкурентоспособными на российском рынке, а это противоречит принципам Союзного государства.

В ответ на это Москва урезала поставки беспошлинной нефти на белорусские НПЗ.

Российско-белорусские переговоры на высшем уровне 22 ноября в Москве результатов не принесли. Долг перед Россией так до сих пор и не погашен.

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Союзное государство России и Белоруссии
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