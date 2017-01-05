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Цена вопроса: Дорога-дублёр к Черному морю обойдется почти 55 млрд рублей

Экономика
В планах и строительство автодорожного тоннеля в районе Шаумянского перевала

Краснодар, 5 Января 2017, 09:22 — REGNUM  Почти 55 млрд рублей — такова ориентировочная стоимость строительства альтернативной для федеральной трассы М-4 «Дон» дороги, которая ведет к Черноморскому побережью. Предварительную цифру озвучил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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А строительство другой возможной альтернативной трассы Майкоп — Туапсе оценивается в 4,5 млрд рублей. Строительные работы автодорожного тоннеля в районе Шаумянского перевала здесь начались еще в 2000 году, но семь лет спустя из-за отсутствия финансирования были заморожены. Как отметил глава региона, если не заняться этим проектом сейчас, сумма может значительно увеличиться. По его словам, обследование объекта подтверждают его сохранность для возобновления строительных работ, передает телеканал «Вести — Сочи».

Как сообщало ИА REGNUM, строительство автодороги от села Черниговское до посёлка Догомыс позволит разгрузить единственную действующую на Черноморском побережье автодорогу. Если такая дорога появится, автомобилисты смогут добираться до побережья на два-три часа быстрее. Реализация проекта также создаст условия для развития горных курортов южной и юго-западной части Апшеронского района, горнолыжного курорта Лагонаки.

Предполагается, что платная автотрасса пройдет в обход особо охраняемой территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Общая протяженность альтернативной автомагистрали составит более 115 километров. При ее создании планируется построить мосты, эстакады и тоннели. Причем автодорога может стать частью туристического маршрута, поскольку пройдет в 7 километрах от Гуамского ущелья и в 10 — от нагорья Лагонаки.

Проектом уже заинтересовались инвесторы из Германии. Речь идет о компании Standke Group.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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