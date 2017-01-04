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В Воронеже суд закрыл магазин «Магнит» на месяц

Экономика
Причина – многочисленные нарушения санитарного законодательства

Воронеж, 4 Января 2017, 20:12 — REGNUM  В Воронеже суд на 30 суток приостановил работу магазина «Магнит», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора 4 января.

Многочисленные нарушения санитарного законодательства проверяющие выявили в магазине сети на улице Путиловской, 15.

Изначально суд, по протоколу Роспотребнадзора, вынес решение о запрете деятельности магазина за пять суток. Предполагалось, что за это время администрация магазина должна была устранить все нарушения, выявленные проверяющими.

Однако при повторной проверке выяснилось, что нарушения так и не были устранены. В результате Советский районный суд принял решение приостановить деятельность магазина на 30 суток.

Представители сети «Магнит» обратились в суд с ходатайством о досрочном прекращении наказания — в связи с устранением нарушений. Но суд отказал компании в удовлетворении этого ходатайства.

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